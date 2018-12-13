В Австрии заявили о готовности принять саммит Путина и Трампа

«У нас есть большой опыт в проведении подобных встреч, мы бы могли предоставить площадку для такого саммита, если стороны договорятся его провести», — цитирует ТАСС дипломата.

Первая полноформатная встреча двух президентов прошла в середине июля в Хельсинки.

Ожидалось, что Путин и Трамп проведут переговоры на полях саммита G20 в Аргентины, однако президент США принял решение отказаться от встречи из-за инцидента в Керченском проливе.