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Путин рассказал, кто может стать президентом
Путин рассказал, кто может стать президентом

В Австрии заявили о готовности принять саммит Путина и Трампа 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Австрия готова принять у себя саммит российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявила спецпредставитель МИД Австрии по вопросам России Маргот Крестиль-Леффлер.
«У нас есть большой опыт в проведении подобных встреч, мы бы могли предоставить площадку для такого саммита, если стороны договорятся его провести», — цитирует ТАСС дипломата.
Первая полноформатная встреча двух президентов прошла в середине июля в Хельсинки.
Ожидалось, что Путин и Трамп проведут переговоры на полях саммита G20 в Аргентины, однако президент США принял решение отказаться от встречи из-за инцидента в Керченском проливе.
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