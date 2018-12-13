Австрия готова принять у себя саммит российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявила спецпредставитель МИД Австрии по вопросам России Маргот Крестиль-Леффлер.
«У нас есть большой опыт в проведении подобных встреч, мы бы могли предоставить площадку для такого саммита, если стороны договорятся его провести», — цитирует ТАСС дипломата.
Первая полноформатная встреча двух президентов прошла в середине июля в Хельсинки.
Ожидалось, что Путин и Трамп проведут переговоры на полях саммита G20 в Аргентины, однако президент США принял решение отказаться от встречи из-за инцидента в Керченском проливе.