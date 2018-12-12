Порошенко пояснил слова о «войне» в связи с событиями в Керченском проливе

Президент Украины Петр Порошенко объяснил в среду перед началом встречи с главой Евросовета Дональдом Туском в Брюсселе , что он имел в виду, когда заявлял о «войне» в связи с событиями в Керченском проливе.

Ранее президент Украины заявил о начале «войны», комментируя инцидент в Керченском проливе для Fox News . Видео интервью Порошенко опубликовал в Facebook.

«Что это явный акт агрессии РФ против независимой и суверенной Украины. И реакция всего мира абсолютно ясная, что Россия находится в полной изоляции», — сказал Порошенко, отвечая в среду в здании Евросовета на вопрос РИА Новости, что он имел в виду, когда говорил о «войне».

При этом украинский президент не стал отвечать на вопрос журналистов, ожидает ли он новых санкций со стороны ЕС в связи с событиями вокруг Керченского пролива, развернулся и ушел вместе с Туском в закрытую для журналистов зону переговоров.

Москва не согласна с озвученной президентом Украины Петром Порошенко оценкой инцидента в Керченском проливе, речь идет о провокации Киева, устроенной в преддверии выборов, а не о войне, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

По его словам, «речь идет о провокации с украинской стороны и о грубом нарушении государственной границы Российской Федерации со всеми вытекающими последствиями для нарушителей и нарушающей стороны».

Три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. В результате 24 украинских моряка были задержаны, возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы России.