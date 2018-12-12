В Киеве радикалы разгромили офис центристской партии «Разумная сила» и избили сотрудников

Представители радикальных организаций разгромили в Киеве офис политической партии "Разумная сила" и нанесли телесные повреждения его сотрудникам. Об этом сказано в сообщении политической организации.

"Банда агрессивных молодчиков в масках и в камуфляжной форме ворвалась в помещение и, не разбираясь, принялась жестоко избивать всех присутствующих. Устроили погром: разломали мебель и технику", — сказано в сообщении, размещенном на сайте партии. Лидер организации Александр Соловьев заявил, что на Украине продолжается "травля тех, кто не соглашается с политикой администрации президента". "Неонацистские группировки, открыто спонсируемые властью, стремятся уничтожить неугодных. Под раздачу попадают не только партийцы, но и наши семьи. Они надеются нас запугать и заставить молчать", — заявил он.

По информации СМИ, нападавших было около 15 человек, их лица были скрыты масками.

Партия "Разумная сила" создана 22 января 2016 года, насчитывает 26 региональных и более 600 местных ячеек. Членами партии являются более 20 тыс. человек. Организация представлена на местном уровне 16 депутатами в соответствующих местных советах.

"Разумная сила" позиционирует себя как центристская партия, выступает за внеблоковый статус Украины и прекращение вооруженного конфликта на востоке страны.