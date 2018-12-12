«Недовольство очень велико»: Консервативная партия Великобритании рассмотрит вопрос о вынесении вотума недоверия Мэй

Парламентский «комитет 1922» Консервативной партии Великобритании запустил процедуру вынесения вотума недоверия действующему лидеру фракции и всего кабинета министров Терезе Мэй. Соответствующий документ распространил глава объединения Грэм Брэйди.

«Порог в 15% (48 человек), необходимый для запуска процедуры вынесения вотума недоверия лидеру Консервативной партии, был преодолён», — говорится в пресс-релизе.

Голосование пройдёт с 18:00 до 20:00 (с 21:00 до 23:00 мск) в среду, 12 декабря, в комитете палаты общин британского парламента . При этом РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к партии консерваторов, сообщил, что в 17:00 (20:00 мск) состоится совещание партийного руководящего комитета, на котором будет определён формат волеизъявления депутатов-тори.

После объявления о времени проведения голосования Терезу Мэй поддержали все члены британского кабинета министров, а также 100 депутатов-консерваторов, однако, как отмечает агентство Press Association, это ещё не говорит о том, что они не выскажутся за назначение новогоглавы партии.

Предшественник Мэй на посту главы правительства Великобритании Дэвид Кэмерон выразил надежду, что смена власти на Даунинг-стрит не состоится.

«Мы не должны отвлекаться от поиска наилучших результатов с нашими соседями, друзьями и партнёрами в ЕС», — написал Кэмерон в Twitter.

Смена лидера Консервативной партии и соответственно премьер-министра Великобритании произойдёт, если за это проголосуют 158 тори из 315. При этом в том случае, если Мэй получит большинство голосов, она избежит повторной процедуры по меньшей мере на 12 месяцев.

Тереза Мэй уже выступила с ответным заявлением, подчеркнув, что принимает брошенный ей вызов и будет бороться до конца.

По мнению Мэй, смена лидера Консервативной партии в «ключевой момент» британской истории «создаст неопределённость и поставит под угрозу будущее» страны. Она считает, что только представители оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин и Джон Макдоннелл) получат пользу от этого решения.

«Это несёт в себе риски, что контроль за переговорами по брекситу окажется в руках оппозиционных депутатов. У нового лидера не будет времени, чтобы провести новые переговоры по соглашению о выходе из ЕС и согласовать его в парламенте до 29 марта, так что ему придётся в качестве первого шага продлить или даже отменить выполнение статьи 50 Договора о ЕС, что задержит или остановит брексит», — сказала Мэй.

Однако, по её словам, народ Великобритании хочет, чтобы этот процесс был завершён. Премьер добавила, что полностью себя посвятила тому, чтобы обеспечить волю народа по брекситу и построить страну, устраивающую каждого.

«Я готова завершить эту работу», — добавила она.

Кроме того, Мэй сообщила о проведённых накануне встречах с европейскими лидерами — главой Евросовета Дональд Туском , председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, премьером Нидерландов Марком Рютте и канцлером Германии Ангелой Меркель — для очередного обсуждения соглашения об условиях выхода Лондона из состава ЕС.

Отметим, что Меркель и Юнкер исключили возможность пересмотра «сделки», которую утвердили лидеры 27 стран — членов Евросоюза, а Туск отметил, что не знает как помочь Мэй.

«Во второй половине дня я планировала поехать в Дублин, чтобы продолжить эту работу, но теперь я останусь в Лондоне, чтобы защищать свой пост перед своими парламентскими коллегами», — пояснила политик.

При этом ранее Мэй отменила итоговое голосование в палате общин по документу — оно должно будет пройти до 21 января 2019 года. Как отмечали СМИ, решение было принято после предупреждения о рисках «разрушительного поражения» документа.

«Перспективы Мэй совершенно не ясны»

В данный момент трудно предсказать итоги голосования по вотуму недоверия Терезе Мэй, но недовольство её политикой касательно брексита имеет ощутимые очертания в правительстве. Об этом заявила RT руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина.

«Чтобы сохранить пост лидера партии и премьер-министра, ей нужно набрать простое большинство при голосовании о вотуме недоверия, и тогда она останется на посту в течение года. Каким будет голосование — сейчас предсказать очень сложно. Шанс сохранить пост, конечно, есть. Однако недовольство её позицией по брекситу велико и в партии, и в парламенте в целом, особенно среди оппозиционных партий», — сказала эксперт.

Она также отметила, что последней предпосылкой, повлиявшей на консерваторов, стало решение Мэй перенести итоговое соглашение в палате общин об условиях выхода Лондона из состава ЕС.

«Конечно, для стабильности страны было бы лучше, чтобы Мэй осталась на посту премьер-министра, потому что в противном случае может быть любой сценарий — в принципе новые выборы, либо выборы нового главы партии и премьера, естественно, оппозиционные партии будут выступать против брексита, будет серьёзный политический кризис в стране», — подчеркнула Бабынина.

В свою очередь, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в разговоре с RT заметил, что возможно только два развития событий — смещение Мэй или сохранение поста главы правительства. По его словам, первый вариант приведёт к очередному внутриполитическому кризису в Великобритании, а второй — к очередной пламенной речи политика, в которой она приведёт аргументы в пользу собственной позиции.