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«Пропавшую» украинскую журналистку нашли в Москве 

Рамблер 1 час назад
«Похищенная» в Москве украинская журналистка Елена Бойко нашлась в центре для мигрантов, пишет «Московский комсомолец».
Как выяснилось, женщину задержали в съемной квартире у станции метро «Щелковская» после многочисленных жалоб соседей на ночные дебоши.
Теперь журналистку, известную поддержкой самопровозглашенных ДНР и ЛНР, ждет депортация на родину.
На Украине против Бойко возбуждено уголовное дело из-за поддержки Новороссии, российского Крыма и так далее. В частности, она является подозреваемой по статьям «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и «Государственная измена».
В Москве пропала украинская журналистка
Об исчезновении Елены Бойко стало известно 10 декабря. В СМИ появилась версия, что к ее похищению может быть причастна российская оперная певица Мария Максакова, которой якобы могло прийтись не по душе проводимое Бойко расследование деятельности ее бывшего мужа Дениса Вороненкова, убитого в Киеве в 2017 году.
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