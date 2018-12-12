«Пропавшую» украинскую журналистку нашли в Москве

Как выяснилось, женщину задержали в съемной квартире у станции метро «Щелковская» после многочисленных жалоб соседей на ночные дебоши.

Теперь журналистку, известную поддержкой самопровозглашенных ДНР и ЛНР, ждет депортация на родину.

На Украине против Бойко возбуждено уголовное дело из-за поддержки Новороссии, российского Крыма и так далее. В частности, она является подозреваемой по статьям «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и «Государственная измена».