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Трамп прокомментировал стрельбу в Страсбурге 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп прокомментировал стрельбу на рождественской ярмарке в Страсбурге.
«Очередной очень плохой теракт во Франции. Мы намерены ещё сильнее укреплять наши границы», — написал Трамп в Twitter.
Американский лидер призвал «Чака и Нэнси» проголосовать за усиленную безопасность границ, имея в виду лидеров Демократической партии в палатах конгресса Нэнси Пелоси и Чака Шумера.
Ранее мэр Страсбурга Ролан Рис назвал стрельбу в городе террористическим актом.
По последним данным, в результате атаки погибли два человека, 14 получили ранения.
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