Меркель объявила решение по санцкиям

Меркель озвучила планы Германии по санкциям против РФ

«Если мы называем вещи своим именами, мы будем выступать за продление санкций», — сказала канцлер Германии.

Она выразила обеспокоенность действиями России и заявила, что Германия не приемлет «фактических претензий» России на Азовское море.