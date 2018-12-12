Украина рассердила США

США остались недовольны восстановлением в должности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Романа Насирова и полагают, что проводимые киевскими властями судебная и антикоррупционная реформы далеки от совершенства. Заявление размещено на странице посольства США на Украине в Facebook.

«Украинский народ заслуживает членов правительства, которые не злоупотребляют своими должностями, а также эффективную, справедливую судебную систему, которая может привлечь влиятельных лиц к ответственности», — сказано в сообщении.

При этом в дипломатическом представительстве подчеркнули, что США по-прежнему поддерживают Украину в сотрудничестве для борьбы с коррупцией на всех уровнях общественной жизни.

В марте 2017 года против Насирова было возбуждено уголовное дело, он был заподозрен в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 364 УК Украины («Злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия»). По версии следствия, он в интересах депутата Верховной Рады Александра Онищенко предоставлял нескольким предприятиям налоговые рассрочки и таким образом похитил более 2 миллиардов гривен (70 миллионов долларов) государственных бюджетных средств.

11 декабря Окружной административный суд Киева отменил распоряжение Кабинета министров об увольнении Насирова и восстановил того в должности председателя ГФС Украины. В правительстве страны заявили, что будут обжаловать восстановление Насирова на должности.