Мэр Страсбурга назвал произошедшее в городе терактом

Стрельба, произошедшая в городе накануне вечером, была терактом, заявил мэр города Ролан Рис на пресс-конференции в среду.

Вечером во вторник неизвестный открыл огонь рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге . По последним данным, в результате стрельбы три человека погибли, и 13 получили ранения. При этом прокурор сообщил, что погибли два человека, еще у одного зафиксирована смерть мозга. По информации СМИ, подозреваемый — 29-летний уроженец Страсбурга. Для поисков стрелка, сбежавшего с места преступления, мобилизованы несколько сотен сотрудников правоохранительных органов

"То, что произошло вчера, несомненно, было терактом, формой террористической атаки", — сказал Рис.

Вместе с тем он отметил, что мотивация преступника до конца не установлена.