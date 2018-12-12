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Мэр Страсбурга назвал произошедшее в городе терактом 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Christian Hartmann
Стрельба, произошедшая в городе накануне вечером, была терактом, заявил мэр города Ролан Рис на пресс-конференции в среду.
Вечером во вторник неизвестный открыл огонь рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге. По последним данным, в результате стрельбы три человека погибли, и 13 получили ранения. При этом прокурор сообщил, что погибли два человека, еще у одного зафиксирована смерть мозга. По информации СМИ, подозреваемый — 29-летний уроженец Страсбурга. Для поисков стрелка, сбежавшего с места преступления, мобилизованы несколько сотен сотрудников правоохранительных органов.
"То, что произошло вчера, несомненно, было терактом, формой террористической атаки", — сказал Рис.
Вместе с тем он отметил, что мотивация преступника до конца не установлена.
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