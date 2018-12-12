Устроивший стрельбу в Страсбурге был осужден 27 раз

Подозреваемый в стрельбе в Страсбурге был осужден 27 раз за преступления, совершенные во Франции, Германии и Швейцарии , заявил прокурор Парижа Реми Эйтс.

"Его уголовное досье содержит 27 обвинительных приговоров по уголовным делам, совершенным в большей степени во Франции, но также в Германии и в Швейцарии. Он был заключен в тюрьму несколько раз", — сказал прокурор на пресс-конференции из Страсбурга, которую транслировал телеканал BFMTV.

Он также отметил, что подозреваемый был известен спецслужбам в связи с его радикальными настроениями и входил в список лиц, представляющих угрозы госбезопасности Франции (Fishe S). Мужчина был объектом контроля Главного управления внутренней безопасности, добавил прокурор.