НАТО активизирует сотрудничество с Грузией

НАТО хочет активизировать сотрудничество с Грузией и проводить больше встреч на высшем уровне в 2019 году. Об этом заявил в среду прибывший в Тбилиси специальный представитель генерального секретаря НАТО по Центральной Азии и Кавказу Джеймс Аппатурай , комментируя встречи с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани и премьер-министром страны Мамукой Бахтадзе.

"Главной целью моего визита является подытоживание результатов сотрудничества с Грузией в 2018 году и обсуждение плана действий на будущий год. Для НАТО очень важно сохранение и развитие позитивной динамики сотрудничества с Грузией", — сказал он.

Как подчеркнул Аппатурай, в 2019 году "будет больше визитов высокопоставленных представителей НАТО в Грузию, альянс активизирует усилия по расширению сотрудничества с Тбилиси".

Во время встречи с Бахтадзе, как отметил спецпредставитель альянса, стороны обсудили процесс интеграции Грузии в НАТО.