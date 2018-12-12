НАТО активизирует сотрудничество с Грузией 

НАТО хочет активизировать сотрудничество с Грузией и проводить больше встреч на высшем уровне в 2019 году. Об этом заявил в среду прибывший в Тбилиси специальный представитель генерального секретаря НАТО по Центральной Азии и Кавказу Джеймс Аппатурай, комментируя встречи с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани и премьер-министром страны Мамукой Бахтадзе.
"Главной целью моего визита является подытоживание результатов сотрудничества с Грузией в 2018 году и обсуждение плана действий на будущий год. Для НАТО очень важно сохранение и развитие позитивной динамики сотрудничества с Грузией", — сказал он.
Как подчеркнул Аппатурай, в 2019 году "будет больше визитов высокопоставленных представителей НАТО в Грузию, альянс активизирует усилия по расширению сотрудничества с Тбилиси".
Во время встречи с Бахтадзе, как отметил спецпредставитель альянса, стороны обсудили процесс интеграции Грузии в НАТО.
Грузия сотрудничает с НАТО с конца 1990-х годов, а в ноябре 2002 года президент Эдуард Шеварднадзе на саммите в Праге заявил о желании страны стать членом альянса. Это стремление подтвердил и следующий президент Михаил Саакашвили. Новое правительство, пришедшее к власти после победы коалиции "Грузинская мечта" в октябре 2012 года, продолжило курс на интеграцию в НАТО, назвав в то же время важнейшей задачей поэтапную нормализацию отношений с РФ не в ущерб территориальной целостности Грузии.