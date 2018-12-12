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Драка сотрудников МФЦ попала на видео
Драка сотрудников МФЦ попала на видео

Парижский студент пришел на акцию протеста в буденновке 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: depositphotos.com
На акцию протеста в Париже местный студент надел купленную в России буденовку как символ позитивной революции.
«Этот головной убор я привез из России, люблю эту шапку. Но я надел ее еще и потому, что даже если я не поддерживаю на 100% революцию, которая может быть, в том числе, во Франции, я думаю, что что-то от революции — это хорошо», — цитирует студента Тимо РИА «Новости».
Он воспринимает буденовку как символ народной, позитивной революции.
Студент объяснил свое участие в протестах стремлением бороться с неравенством. По его словам, сейчас иностранные студенты должны будут платить за учебу больше местных, что устанавливает неравенство в вузах.
Напомним, во Франции с середины ноября проходят акции «желтых жилетов» против повышения цен на бензин. Затем митингующие начали выражать недовольство социальной ситуацией в стране. К протестам присоединились студенты и школьники.
Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала экономические последствия протестов «желтых жилетов» и рассказывала, как восстание во Франции погрузит Евросоюз в тяжелый внутренний кризис.
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