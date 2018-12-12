Украина приготовилась к масштабным боям в Донбассе

Уже в ближайшие дни Украина начнет крупное наступление на позиции непризнанных республик Донбасса. По крайней мере, об этом заявляют в ДНР и подробно описывают план наступления. Это уже не первый случай, когда в ДНР таким вот образом раскрывают замыслы ВСУ. Насколько можно верить данному заявлению представителей непризнанной Донецкой республики?

По словам Басурина, «цель планируемого наступления — захватить территорию Новоазовского и Тельмановского районов и установить контроль над участком границы между Донецкой Народной Республикой и Россией в районе населенных пунктов Коньково и Холодное. Сформированная противником ударная наступательная группировка общей численностью более 12 тыс. человек сосредоточена вдоль линии соприкосновения в районе населенных пунктов Новотроицкое, Широкино, Ровнополь. Здесь сконцентрировано более 50 танков, 40 реактивных систем залпового огня, 180 орудий и минометов.

Первый эшелон составляют 128-я горно-штурмовая и 79-я десантно-штурмовая бригады. Во втором эшелоне — 56-я мотопехотная бригада и 36-я бригада морской пехоты… По замыслу украинского командования утром 14 декабря после артиллерийской подготовки передовые подразделения 128-й и 79-й бригад должны перейти в наступление… с задачей к исходу 15 декабря выйти к государственной границе ДНР…

Командование этой преступной авантюрой возложено на военного преступника Мойсюка, получившего за преданность 6 декабря из рук Порошенко генеральские погоны.

Поводом для вооруженной агрессии послужит теракт, совершенный украинскими спецслужбами в Мариуполе . За несколько дней до планируемого наступления на одном из промышленных предприятий будет совершен подрыв хранилища с химикатами…

По имеющейся у нас информации, которая сейчас проверяется, проведение диверсии планируется на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича. Здесь хранятся значительные запасы аммиака, используемые в промышленном производстве. В этом случае масштабы возможного заражения могут составить до 15 кв. км. В зоне заражения окажется часть Мариуполя с населением около 50 тыс. человек.

В дальнейшем ответственность за эту диверсию режим Порошенко планирует возложить на Донецкую Республику…».

Общая обстановка вокруг донбасского фронта настолько накалена, что ожидание большой войны до Нового года стало у людей вовлеченных общим местом эмоционального фона. Эта «нагрузка» длится уже около трех недель, а после инцидента в Керченском проливе настроение окончательно сместилось в сторону Армагеддона — «давайте уже скорее».

И дело тут не в эмоциональном перегреве, а в наличии реальных подтверждений подготовки операции, о которой говорил Эдуард Басурин

Ему это тоже не впервой. В последний раз о планах наступления ВСУ на вечно провисающем южном участке фронта Басурин объявлял в середине сентября. Тогда это заявление было широко растиражировано российскими СМИ, что, по косвенным данным, привело к отказу ВСУ от «засвеченной» операции. По крайней мере, в Донецке убеждены, что именно своевременное обнародование наступательных планов ВСУ через СМИ предотвратило эскалацию в сентябре.

Сейчас Эдуард Басурин почти дословно воспроизвел сентябрьскую диспозицию украинских войск, лишь немного сместив акценты. На общем эмоциональном фоне, когда «и так все всё знают» про планы ВСУ, это все напоминает не пресловутого мальчика, кричавшего «волки!», а грустную констатацию неизбежного.

Переброска дополнительной бронетехники ВСУ в Мариуполь началась где-то месяц назад и стала особо интенсивной после инцидента в Керченском проливе. Существуют спутниковые снимки новых танковых позиций, как и самих танков на окраинах города, число которых, видимо, действительно доведено на узком участке фронта перед Мариуполем до полусотни.

Беспилотники, оснащенные гранатами и минами, стали общей практикой ВСУ. То же касается и постоянной ротации воинских частей в мариупольском секторе, в ходе которой 36-ю бригаду морской пехоты то выставляют в первую линию, то отводят в резерв. С 2016 года ВСУ пару раз меняло направление основного прорыва на южном участке фронта, что требовало от задействованных там сил передислокации. Изначально ВСУ создало крупную группировку в районе Волновахи, что не только угрожало таким вот прорывом в сторону границы, но и возможным подключением к старому плану окружения Донецка с юга через Докучаевск.

Новый командующий армией генерал Наев Волновахскую группировку разогнал, буйную 56-ю бригаду отправил в резерв и сменил комбрига, а сконцентрировал ударные части в приморской зоне, поставив в первый эшелон морскую пехоту. А направление на Тельманово считалось отвлекающим. Тогда же в сентябре впервые была зафиксирована и численность группировки — 12 тыс. военнослужащих ВСУ. Сейчас Басурин снова повторил эту цифру, хотя она наверняка выросла за два с половиной месяца — просто за счет танкового усиления и прибытия еще двух дивизионов РЗСО и гаубиц.

Сейчас части ВСУ от Гранитного до Широкино распределены более или менее равномерно. На северной части фронта (Гранитное) расположены 126-я горно-штурмовая бригада («Закарпатский легион»), а на южной, соответственно, 79-я десантно-штурмовая, а морская пехота и 56-я бригада остаются во втором эшелоне. Такая конфигурация, в отличие от сентябрьской, подразумевает что-то наподобие «брусиловского прорыва», когда ведется лобовое наступление по всему фронту без выделения основного и отвлекающего направлений. При этом в первый эшелон переведено чудовищное количество артиллерии и РЗСО, а некоторые дивизионы «Смерчей» из 40-й артбригады переведены на юг аж с луганского направления буквально несколько дней назад.

Можно, конечно, иронизировать над тактикой времен Первой мировой войны и интересоваться, зачем надо было тренировать ротные и батальонные группы, встречаться с западными и американскими инструкторами, аж на полгода выводить в резерв на переобучение Закарпатскую бригаду, если все равно все заканчивается массированной артиллерийской подготовкой и фронтальным штурмом на максимальной скорости. Но выглядит все это угрожающе, потому что никаких глобальных задач такая конфигурация не предусматривает. В политической перспективе ВСУ даже не обязательно выполнить все поставленные цели по максимуму, то есть выйти к российской границе и зачистить приморскую зону. Достаточно организовать прорыв на одном-двух направлениях, чтобы объявить о перемоге.

То же касается и имитации террористического акта. По другим данным, возможной была провокация на окраине Мариуполя в микрорайоне Восточный у Киевского рынка. Там многоквартирные дома, и «случайное» попадание туда залпа из РЗСО могло бы привести к ужасным последствиям.

Но международное положение вносит поправки, сейчас в моде «применение Россией химического оружия», потому и версия с подрывом хранилищ аммиака выглядит вполне убедительно.

Другое дело, что хронометраж оставляет сомнения. Добежать за сутки до российской границы можно только в случае, если по пути никто не будет оказывать сопротивления, а Россия будет спокойно на все это смотреть. В теории рельеф местности это позволяет, там сплошная степь и никаких промышленных зон. Препятствие для танков могут представлять только речки. И тут есть множество узких мест типа небольших поселков, в которых только один мост через реку. Взорви его, и 79-я бригада опять окажется в котле.

Но если цель операции не военная, а исключительно политическая, то все эти издержки никого в Киеве уже интересовать не будут. А возможное вмешательство России для них даже желательно.

Несмотря на относительное затишье, сейчас мы, как никогда, близко за последние два года подошли к возобновлению полномасштабной войны. В Донецке это прекрасно понимают. Понимают это и в Москве. А вот в Киеве, похоже, уже не готовы дать задний ход.