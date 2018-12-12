Депутат бундестага исключил возможность войны с Россией 

Председатель комитета по внешней политике бундестага Норберт Рёттген заявил о вероятной "агрессии" России в отношении Украины, но исключил возможность военного ответа со стороны ЕС.
"Что можно сделать сейчас? Мы не можем более исключать дальнейшую агрессию России, например, на побережье Азовского моря… Главным образом, ответ ЕС должен быть последовательным и единодушным, наша главная сила — в нашем единстве", — заявил Рёттген в статье для издания Guardian.
"О военных средствах не может быть и речи, но все меры, кроме войны, должны быть приняты во внимание", — добавил он. Также глава комитета бундестага призвал освободить задержанные украинские корабли и их экипаж.
При этом он отметил, что ЕС "нужно поддерживать диалог со своим крупным восточным соседом, в противном случае на Украине не будет мира".
Ранее три корабля украинских ВМС — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — устроили провокацию, нарушив границу России — вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы.
Власти Украины после инцидента ввели военное положение в десяти областях, в частности, Луганской и Донецкой, и внутренних водах Азово-Керченской акватории на 30 дней.
Как заявил президент России Владимир Путин, инцидент в Керченском проливе был провокацией, а среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.