Депутат бундестага исключил возможность войны с Россией

"Что можно сделать сейчас? Мы не можем более исключать дальнейшую агрессию России, например, на побережье Азовского моря… Главным образом, ответ ЕС должен быть последовательным и единодушным, наша главная сила — в нашем единстве", — заявил Рёттген в статье для издания Guardian.

"О военных средствах не может быть и речи, но все меры, кроме войны, должны быть приняты во внимание", — добавил он. Также глава комитета бундестага призвал освободить задержанные украинские корабли и их экипаж.

При этом он отметил, что ЕС "нужно поддерживать диалог со своим крупным восточным соседом, в противном случае на Украине не будет мира".

Ранее три корабля украинских ВМС — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — устроили провокацию, нарушив границу России — вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы.

Власти Украины после инцидента ввели военное положение в десяти областях, в частности, Луганской и Донецкой, и внутренних водах Азово-Керченской акватории на 30 дней.