В Страсбурге ввели запрет на протесты

Запрет на демонстрации введен в среду в Страсбурге , он будет действовать только в этом городе и не распространится на всю Францию , заявил госсекретарь при МВД Франции Лоран Нуньес.

Вечером во вторник неизвестный открыл огонь рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге. По последним данным, в результате стрельбы три человека погибли и 13 получили ранения.

Нуньес, отвечая в эфире радиостанции France Inter на вопрос, будет ли введен запрет на акции протеста на территории всей Франции, сказал: "Нет, это не так. Меры были приняты только для Страсбурга на сегодня".

Госсекретарь также назвал возмутительными сообщения средств массовой информации о том, что теракт был "манипуляцией властей для подавления акций протеста".

Ранее глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил, что в настоящее время во Франции усилен план антитеррористических мероприятий. Правительство решило объявить наивысший уровень угрозы теракта. Так, будет реализован усиленный контроль на границах. Также усиленный контроль будет осуществляться на всех рождественских рынках во Франции.

Акции протеста "желтых жилетов", выступавших изначально против повышения цен на бензин, а затем ставших выражать недовольство социальной ситуацией во Франции, начались 17 ноября. Массовые протесты, проходящие по субботам, сопровождаются столкновениями с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков.