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Командира украинского корабля заподозрили в попытке повторить судьбу Савченко 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: РИА Новости
Первый заместитель председателя комитета СФ РФ по международным делам в эфире НСН предположил, что позиция члена задержанного экипажа менялась под давлением Киева.
Командир одного из задержанных в Керченском проливе кораблей Денис Гриценко отказался давать показания и признавать вину. Более того, он назвал себя военнопленным. Об этом рассказал адвокат моряка Николай Полозов на своей странице в Facebook. По его словам этой позиции хотят придерживаться все члены экипажей.
Первый заместитель председателя комитета СФ РФ по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН посчитал такие действия Гриценко попыткой повторить судьбу бывшей украинской военнослужащей Надежды Савченко (слушайте аудио).
«Я думаю, что адвокаты под давлением официального Киева подсказали линию поведения. От того, что он это говорит, ничего не поменяется. Никакого военнопленного там нет, никаких боевых действий там не было. Он совершил уголовно наказуемое преступление, нарушил госграницу. Именно за это он задержан и сейчас находится под следствием. Все попытки господина сделать себя героем и повторить судьбу Савченко — ну может повторить. Лишь бы он не повторил в полном объёме судьбу Савченко, которая сейчас сидит в местах лишения свободы после того, как сначала была награждена званием Героя Украины. Поэтому я думаю, что всерьёз относиться к высказыванию этого человека не стоит», — заключил Джабаров.
Напомним, Надежда Савченко ранее была осуждена в РФ по делу об убийстве журналистов в Донбассе, после чего помилована президентом России Владимиром Путиным и отправлена на родину в обмен на граждан РФ Александра Александрова и Евгения Ерофеева.
25 ноября российские пограничники задержали три украинских корабля в Керченском проливе за нарушение госграницы. Все члены экипажей были арестованы и доставлены в СИЗО Москвы.
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