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В Киеве назвали причину, заставляющую украинцев делать работу за россиян 

РИА Новости 1 час назад
Три миллиона жителей Украины вынуждены выполнять низкоквалифицированную работу в России из-за действий Киева, заявил депутат Верховной рады VI созыва Кирилл Куликов в эфире телеканала NewsOne.
"У нас три миллиона граждан вынуждены работать в России. Мы считаем их врагами страны? Они предали нас? Они изменники? Дезертиры? Это наши люди. Мы же виноваты в том, что мы не дали возможность этим людям жить в Украине, работать в Украине и так далее. И мы создаем все условия для того, чтобы к ним относились как можно хуже везде. Они и так на сегодняшний день оторваны от дома. Они вынуждены работать в России", — посетовал политик.
При этом экс-депутат уточнил, что украинцам приходится выполнять ту работу, которую не хотят делать россияне.
"Они не работают, в отличие от Лободы (украинская певица. — Прим. ред.) и еще кого-то, в шоу-бизнесе. Они работают на низкоквалифицированной работе, которую не хотят выполнять москвичи, питерцы и так далее. Мы должны попытаться как-то этих людей поддержать, а мы им постоянно ставим препятствия на их жизненном пути", — заключил Куликов.
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