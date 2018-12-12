В Киеве назвали причину, заставляющую украинцев делать работу за россиян

Три миллиона жителей Украины вынуждены выполнять низкоквалифицированную работу в России из-за действий Киева, заявил депутат Верховной рады VI созыва Кирилл Куликов в эфире телеканала NewsOne.

"У нас три миллиона граждан вынуждены работать в России. Мы считаем их врагами страны? Они предали нас? Они изменники? Дезертиры? Это наши люди. Мы же виноваты в том, что мы не дали возможность этим людям жить в Украине, работать в Украине и так далее. И мы создаем все условия для того, чтобы к ним относились как можно хуже везде. Они и так на сегодняшний день оторваны от дома. Они вынуждены работать в России", — посетовал политик.

При этом экс-депутат уточнил, что украинцам приходится выполнять ту работу, которую не хотят делать россияне.