Экс-президент Украины призвал к миру с Россией

Первый президент Украины Леонид Кравчук предложил создать дорожную карту Керченского пролива. По его мнению, это нововедение решит конфликтную ситуацию и приведёт к миру двух стран.

Кравчук отметил, что моральные авторитеты со стороны России и Украины должны принять совместное решение.

«Не встречал на Украине ни одного человека, который хочет войны», — заявил Кравчук в интервью «Russia Today».

При этом экс-президент считает, что Россия должна вернуть Украине задержанных моряков.