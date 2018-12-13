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Экс-президент Украины призвал к миру с Россией 

News.ru + ещё 27 23 часа назад
Фото: Reuters
Первый президент Украины Леонид Кравчук предложил создать дорожную карту Керченского пролива. По его мнению, это нововедение решит конфликтную ситуацию и приведёт к миру двух стран.
Кравчук отметил, что моральные авторитеты со стороны России и Украины должны принять совместное решение.
«Не встречал на Украине ни одного человека, который хочет войны», — заявил Кравчук в интервью «Russia Today».
При этом экс-президент считает, что Россия должна вернуть Украине задержанных моряков.
Как сообщал News.ru, президент Украины Пётр Порошенко, спустя 2,5 недели после инцидента в Азовском море, заявил, что произошедшее в Керченском проливе — это война. С таким резким высказыванием он выступил во время телемоста с телеканалом Fox News.
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