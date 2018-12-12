Американские СМИ предупредили о формировании «Восточной Антанты»

Несмотря на то, что между Россией Китаем остается немало противоречий и они никогда не будут формальными союзниками, тем не менее, они уже готовы противопоставить Западу "Восточную Антанту", способную противостоять США НАТО , пишет обозреватель The Hill Джефф Хоун.

По его мнению, на Западе уверены, что между Россией и Китаем существует множество преград, которые не позволят им наладить прочный союз. Например, историческая взаимная враждебность, территориальные споры, а также соперничество за влияние в Центральной Азии.

Однако, как отмечает Хоун, недоверие к политике США позволяет преодолевать все эти противоречия и заключать взаимовыгодные соглашения. Он также считает, что Россия и Китай уже могут противопоставить Западу "Восточную Антанту", аналог того альянса начала XX века, который затем превратился в НАТО.

Обозреватель The Hill добавляет, что главным преимуществом в сотрудничестве между странами является то, что ни одна из них не представляет экзистенциальной угрозы для другой. Они не собираются прививать друг другу свой государственный строй, а любая конкуренция строится вокруг земли и ресурсов. В то время как Запад продвигает свою идеологию и устройство как единственно верные.

Кроме того, Хоун заявляет, что Россия и Китай — бывшие империи, которые считают себя жертвами игр западных государств, и их цель заключается в том, чтобы с помощью сотрудничества положить конец мировому господству США и обеспечить себе экономический рост и безопасность. И ослабление Соединенных Штатов даст им много выгоды.

И хотя напряженность между Россией и Китаем вряд ли испарится в ближайшее время, но их общие интересы и умение договариваться, несмотря ни на что, помогают набирать значимость их "Восточной Антанте". Об этом свидетельствует высокий уровень сотрудничества в военной сфере, постоянное укрепление экономических связей. При этом Запад продолжает оказывать на них серьезное давление и толкает друг к другу, добавляет журналист.

Он призывает страны Запада обратить внимание на этот пока еще непрочный альянс. "Возможно, пора уже задаваться вопросом не о том, смогут ли Москва и Пекин создать союз, а скорее о том, существует ли он уже и насколько сильным он может стать", — подводит итог Хоун.