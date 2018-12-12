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Додон опроверг заявления о вмешательстве России в выборы в Молдавии 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Президент Молдавии Игорь Додон опроверг слова премьера Павла Филипа о якобы попытках вмешательства России в парламентские выборы 2019 года в Молдавии, сообщают "Известия".
Ранее Филип заявил, что решение РФ об амнистии молдавских мигрантов может быть расценено как вмешательство России в предвыборную кампанию в республике.
Амнистия для молдавских мигрантов, нарушивших сроки пребывания в России, будет действовать с 1 января по 24 февраля 2019 года, договоренность об этом была достигнута президентами стран. Парламентские выборы в Молдавии пройдут 24 февраля.
По словам Додона, на фоне попыток Запада оказать влияние на исход выборов это решение является не более чем жестом доброй воли.
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