Европа взвинтила цены на газ для Украины до рекордного уровня

Государственная фискальная служба Украины сообщила, что средняя цена импорта газа из Европы достигла рекордного уровня — 339 долларов за тысячу кубометров. Сумма рассчитывается во время таможенного оформления при ввозе на территорию Украины, передает РИА Новости

Для сравнения, месяцем ранее Киев платил 323 доллара за тысячу кубометров европейского газа. Коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко отмечал, что газ из ЕС обходится Украине в четыре раза дороже российского.

Украина не закупает российский газ с ноября 2015 года. В 2016-2017 годах Киев не использовал российское топливо для подготовки к отопительному сезону. Вместо этого он закачивал в хранилища газ, приобретенный в Европе по реверсу.