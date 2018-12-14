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Макрон посетит Страсбург в связи с терактом 

RT на русском + ещё 8 2 часа назад
Фото: Reuters
Президент Франции Эммаунэль Макрон посетит Страсбург, где в результате стрельбы погибли три человека. Об этом сообщает France Info.
Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов ликвидировали подозреваемого.
Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер подтвердил эти данные.
11 декабря в центре Страсбурга 29-летний мужчина открыл огонь возле рождественской ярмарки, в результате чего погибли три человека и более 10 пострадали.
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