Макрон посетит Страсбург в связи с терактом

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер подтвердил эти данные.

11 декабря в центре Страсбурга 29-летний мужчина открыл огонь возле рождественской ярмарки, в результате чего погибли три человека и более 10 пострадали.