Макрон посетит Страсбург в связи с терактом 

Президент Франции Эммаунэль Макрон посетит Страсбург, где в результате стрельбы погибли три человека. Об этом сообщает France Info.
Attentat à Strasbourg: Emmanuel Macron se rendra sur place cet après-midi https://t.co/kUmRyrm2t0 pic.twitter.com/ktyv5FTJW4— franceinfo (@franceinfo) 14 декабря 2018 г.
Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов ликвидировали подозреваемого.
Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер подтвердил эти данные.
11 декабря в центре Страсбурга 29-летний мужчина открыл огонь возле рождественской ярмарки, в результате чего погибли три человека и более 10 пострадали.