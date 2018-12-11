Пушилин отреагировал на подготовку ВСУ к войне
От разведки самопровозглашённой ДНР поступает информация о подготовке ВСУ к полномасштабному наступлению, в республике готовы отразить атаку, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Назван «Человек года»
Звание «Человек года» по версии журнала Time получила группа журналистов, в том числе Джамаль Хашукджи. Титул получила и американская газета Capital Gazette.
Удостоверение Путина нашли в архивах немецкой разведки
В архивах Министерства госбезопасности ГДР (Штази) нашли удостоверение на имя президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Bild.
Меркель вмешалась в керченский конфлике
Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным попросила об освобождении 24 украинских моряков, задержанных за нарушение границы в Керченском проливе.
Метрополитен обвинил москвией в утреннем кошмаре в метро
В Московском метрополитене заявили, что сбой на фиолетовой ветке произошел из-за людей, удерживавших двери в вагонах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу подземки.
На Украине раскрыли «российского шпиона»
Украинские СМИ опубликовали видео допроса якобы раскрытого «российского шпиона», который в течение трёх лет передавал данные о военной технике представителям ГРУ, а также должен был украсть боевой беспилотник.
Кержакову пригрозили тюрьмой
Конфликт футболиста Александра Кержакова с бывшей женой Миланой Тюльпановой, которой спортсмен отказывается возвращать общего ребёнка, грозит перейти в в плоскость уголовного преследования, сообщил РЕН ТВадвокат женщины Александр Добровинский.
“Русское радио” ответило на жалобу российского моряка
Ведущая «Русского радио» Алла Довлатова прокомментировала слова арестованного украинского моряка, уставшего от песен радиостанции. Как сообщает «Говорит Москва», Довлатова рассказала, что на «Русском радио» много песен украинских артистов.
Госдума приняла закон о повышении МРОТ
Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект, повышающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 117 рублей в среднем по России. Об этом сообщает РИА Новости.
Операции россиян по картам попадут под контроль
Комитет Госдумы по финансовому рынку рассмотрит поправки к закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предложенные правительством РФ.