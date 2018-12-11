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Пушилин заявил о готовности ДНР отразить наступление ВСУ 

RT на русском 57 минут назад
От разведки самопровозглашённой ДНР поступает информация о подготовке ВСУ к полномасштабному наступлению, в республике готовы отразить атаку, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«От нашей разведки поступают тревожные сообщения о подготовке Украиной полномасштабного наступления. Киев готовится возобновить военные действия на мариупольском направлении», — цитирует Донецкое агентство новостей Пушилина.
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По его словам, силы ДНР «готовы встретить врага и защитить свою землю».
«Провокации ВСУ только приведут к бессмысленным жертвам среди военнослужащих и мирного населения», — указал он.
Ранее в ДНР сообщили, что крупная группировка ВСУ 14 декабря начнёт наступление на мариупольском направлении.
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