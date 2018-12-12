Захваченный в Керченском проливе украинский моряк озвучил требования

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Захваченный в Керченском проливе украинский моряк озвучил свои требования 

Lenta.ru + ещё 8 1 час назад
Командир малого бронированного артиллерийского катера Военно-морских сил Украины «Бердянск», задержанного после инцидента в Керченском проливе, старший лейтенант Роман Мокряк отказался от дачи показаний и выдвинул российскому следствию свои требования. Об этом в Facebook написал адвокат Мокряка Илья Новиков.
По словам адвоката, Мокряк потребовал обращаться с ним и экипажем «Бердянска» как с военнопленными. Также он заявил, что не станет давать никаких показаний, пока команда судна не будет освобождена.
«Как командир [Мокряк] считает, что он один отвечает за происходящее на борту, его экипаж выполнял его приказы и не может быть привлечен ни к какой ответственности», — объяснил Новиков.
Мокряк и еще 23 украинских моряка были задержаны пограничниками ФСБ в районе Керченского пролива 25 ноября. Тогда три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» — пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование, в связи с чем пограничникам пришлось применить против них силу. Задержанным морякам были предъявлены обвинения по части 3 статьи 322 УК РФ («Незаконное пересечение границы РФ»), они были арестованы на два месяца, позже их этапировали в Москву.
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