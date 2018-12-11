ЕС ввел санкции против девяти организаторов выборов в ДНР и ЛНР

Совет Евросоюза принял решение ввести санкции против девяти человек за организацию и проведение выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. В то же время в Европейском Союзе нет единства по поводу введения санкций в отношении России в связи с инцидентом в Керченском проливе. По мнению экспертов, страны ЕС не хотят использовать вопрос санкций для поддержки Петра Порошенко на выборах.

Совет ЕС утвердил введение «ограничительных мер в отношении девяти физических лиц за организацию и проведение незаконных выборов в Луганском и Донецком регионах», сообщили представители совета, которых цитирует ТАСС . Новые санкции вступят в силу после того, как будут опубликованы в официальном журнале ЕС.

Решение совета было принято в день, когда министры иностранных дел обсуждали возможность введения новых санкций против России в связи с инцидентом с кораблями ВМФ Украины в Керченском проливе. Россия считает случившееся нарушением своих границ. Украина утверждает, что ее действия были законными, и требует вернуть задержанные корабли и моряков.

Европейские страны полностью поддерживают позицию Киева.

В этом ранее убедился корреспондент «Газеты.Ru» , побывав на недавней встрече глав МИД стран-членов НАТО . При этом новых санкций в отношении России в связи с инцидентом в Керчи введено не будет, отмечает агентство Reuters , со ссылкой на европейских чиновников.

Это означает, что ЕС попросту продлит санкционный режим в отношении России, который действует с 2014 года после вхождения Крыма в состав России. Этот шаг в Европе считают незаконным.

«Тот факт, что инцидент в Керчи не стал предметом отдельных санкций со стороны ЕС, свидетельствует о том, что пока между разными членами союза нет консенсуса: есть сторонники усиления давления на Россию, есть противники», — отмечает заведующий сектором стратегических оценок ИМЭМО РАН Сергей Уткин.

Эксперт отмечает: тот факт, что на односторонние шаги по санкциям в отношении России на данный момент пошла одна только Литва,

«говорит о том, что сопротивление усилению санкций в ЕС довольно сильное».

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что хотя международные организации не приняли никаких санкций после инцидента, однако

Вильнюс «ввел свои национальные санкции в знак протеста против атаки в Керченском проливе».

Известно, что против новых санкций в связи с инцидентом в Керчи выступает такой важный игрок в ЕС, как Германия. Глава МИД этой страны Хайко Маас подчеркнул, что Германия не будет выступать с предложением о введении новых антироссийских санкций.

«В настоящее время, мне кажется, было бы неправильно обсуждать новые санкции, поскольку предпринимаются усилия для снижения напряженности», — заявил он.

Ранее дипломатический источник в Брюсселе заявил, что среди стран ЕС нет единого мнения по вопросу о введении в отношении России новых санкций после инцидента с кораблями ВМС Украины в Черном море.

«Дискуссии по ситуации есть, но по санкциям нет. Некоторые страны хотят этот вопрос поднять, другие нет», — сказал источник, которого цитирует РИА «Новости».

По его словам, среди 28 стран разворачивается дискуссия не о необходимости санкций, а о том, как возможно снизить напряженность в регионе.

«Даже критики России признают внутриполитическое значение инцидента для Украины в контексте выборной кампании и не хотят играть роль поддержки Порошенко», — говорит Уткин.

Сам Порошенко перед ключевым заседанием ЕС по санкциям 13-14 декабря отправился в Брюссель. Цель украинского президента — переговоры с руководством ЕС перед заседанием, на котором «будут обсуждаться пути дальнейшего давления на Россию», написал он в своем твиттере.

Порошенко посетит Брюссель за два месяца до выборов, и его оппоненты рассматривают его поездку как очередную попытку заручиться поддержкой Запада.