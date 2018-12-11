Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЕС ввел санкции против девяти организаторов выборов в ДНР и ЛНР 

Газета.Ru 2 часа назад
Совет Евросоюза принял решение ввести санкции против девяти человек за организацию и проведение выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. В то же время в Европейском Союзе нет единства по поводу введения санкций в отношении России в связи с инцидентом в Керченском проливе. По мнению экспертов, страны ЕС не хотят использовать вопрос санкций для поддержки Петра Порошенко на выборах.
Совет ЕС утвердил введение «ограничительных мер в отношении девяти физических лиц за организацию и проведение незаконных выборов в Луганском и Донецком регионах», сообщили представители совета, которых цитирует ТАСС. Новые санкции вступят в силу после того, как будут опубликованы в официальном журнале ЕС.
Решение совета было принято в день, когда министры иностранных дел обсуждали возможность введения новых санкций против России в связи с инцидентом с кораблями ВМФ Украины в Керченском проливе. Россия считает случившееся нарушением своих границ. Украина утверждает, что ее действия были законными, и требует вернуть задержанные корабли и моряков.
Европейские страны полностью поддерживают позицию Киева.
В этом ранее убедился корреспондент «Газеты.Ru», побывав на недавней встрече глав МИД стран-членов НАТО. При этом новых санкций в отношении России в связи с инцидентом в Керчи введено не будет, отмечает агентство Reuters, со ссылкой на европейских чиновников.
Это означает, что ЕС попросту продлит санкционный режим в отношении России, который действует с 2014 года после вхождения Крыма в состав России. Этот шаг в Европе считают незаконным.
«Тот факт, что инцидент в Керчи не стал предметом отдельных санкций со стороны ЕС, свидетельствует о том, что пока между разными членами союза нет консенсуса: есть сторонники усиления давления на Россию, есть противники», — отмечает заведующий сектором стратегических оценок ИМЭМО РАН Сергей Уткин.
Эксперт отмечает: тот факт, что на односторонние шаги по санкциям в отношении России на данный момент пошла одна только Литва,
«говорит о том, что сопротивление усилению санкций в ЕС довольно сильное».
Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что хотя международные организации не приняли никаких санкций после инцидента, однако
Вильнюс «ввел свои национальные санкции в знак протеста против атаки в Керченском проливе».
Известно, что против новых санкций в связи с инцидентом в Керчи выступает такой важный игрок в ЕС, как Германия. Глава МИД этой страны Хайко Маас подчеркнул, что Германия не будет выступать с предложением о введении новых антироссийских санкций.
«В настоящее время, мне кажется, было бы неправильно обсуждать новые санкции, поскольку предпринимаются усилия для снижения напряженности», — заявил он.
Ранее дипломатический источник в Брюсселе заявил, что среди стран ЕС нет единого мнения по вопросу о введении в отношении России новых санкций после инцидента с кораблями ВМС Украины в Черном море.
«Дискуссии по ситуации есть, но по санкциям нет. Некоторые страны хотят этот вопрос поднять, другие нет», — сказал источник, которого цитирует РИА «Новости».
По его словам, среди 28 стран разворачивается дискуссия не о необходимости санкций, а о том, как возможно снизить напряженность в регионе.
«Даже критики России признают внутриполитическое значение инцидента для Украины в контексте выборной кампании и не хотят играть роль поддержки Порошенко», — говорит Уткин.
Сам Порошенко перед ключевым заседанием ЕС по санкциям 13-14 декабря отправился в Брюссель. Цель украинского президента — переговоры с руководством ЕС перед заседанием, на котором «будут обсуждаться пути дальнейшего давления на Россию», написал он в своем твиттере.
Порошенко посетит Брюссель за два месяца до выборов, и его оппоненты рассматривают его поездку как очередную попытку заручиться поддержкой Запада.
Как отметил ранее в беседе с «Газетой.Ru» экс-депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник, большинство европейских политиков в отношении Порошенко придерживаются принципа «Коней на переправе не меняют». Во многом это связано с тем, что реальной альтернативы Порошенко пока не просматривается, его ближайший конкурент — экс-премьер Украины Юлия Тимошенко — вызывает еще больший негатив в кругах европейского истеблишмента.
При этом, как полагают близкие к европейским структурам источники «Газеты.Ru», на заседании совета ЕС могут быть приняты персональные санкции против российских граждан, которые известны по опубликованным в СМИ именам «Александр Баширов» и «Владимир Петров». Их британское правительство подозревает в отравлении экс полковника ГРУ Сергея Скрипаля, проживавшего в Великобритании.
Газета.Ru: последние новости
Порошенко разорвал Договор о дружбе с Россией Это не шутки: CNN сообщил, что Трамп опасается импичмента Как Макрон отказывается от своих предвыборных обещаний из-за протестов
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Метрополитен обвинил москвичей в утреннем кошмаре32
Золотов подал иск к Навальному342
Пока вы спали: Россия и Китай «купят» Евросоюз198
Минздрав запретил пугать картинками о вреде алкоголя1
В Москве на рекламном экране внезапно включилось порно
Новости партнеров
Видео
00:58
Гололед после тумана: Москву бросит в минус
Погода Автоспорт
01:21
Ефремов отреагировал на скандал в клинике
Шоу-бизнес
01:23
Держателя российского общака взяли с кокаином
Происшествия
01:00
Бузовой пообещали белоснежный грузовик
Шоу-бизнес
04:37
Минздрав запретил пугать картинками о вреде алкоголя
Общество
01:16
Московское метро превратилось в филиал ада
Новости Москвы
03:02
Бронированный «Жук» в ЛНР попал на видео
Армия Оружие
06:55
Меркель вмешалась в Керченский конфликт
В мире Политика
00:56
Шнуров попал на обложку Playboy
Шоу-бизнес
00:58
Путин с Меркель обсудили хамство Трампа
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение