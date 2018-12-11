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На Украине раскрыли «российского шпиона» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: © president.gov.ua
Украинская контрразведка якобы раскрыла агента ГРУ, полковника Военно-воздушных сил Украины Сергея Лазарева с позывным «Сократ», который в течение трех лет передавал российским военным секретную информацию.
По данным контрразведки, работать на Россию Лазарев, отвечавший за учет военной техники ВСУ, якобы начал после поездки к сестре в город Щебекино Белгородской области. Там, по заверениям контрразведки Украины, он встретился с куратором Денисом Юшиным из российской разведки. Военный сообщил, что Москву интересуют секреты украинской военной авиации, которые Лазарев согласился передавать. Взамен на это «Сократ» попросил выплачивать ему российскую пенсию, сообщает ТСН.
В материале утверждается, что Лазареву якобы выдали ноутбук с программой, которая уничтожала все следы контактов с российскими военными. «Шпион» якобы должен был проникнуть на украинскую авиабазу и добыть украинский боеспособный беспилотный аппарат. Лазарева удалось раскрыть тогда, когда он якобы начал интересоваться авиабазой украинских вооруженных сил под Киевом.
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