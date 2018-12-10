В Ливане предотвратили серию терактов

Служба внутренней безопасности Ливана провела спецоперацию по предотвращению серии терактов, террористы планировали привести в действия взрывные устройства на объектах культуры и в военных учреждениях, заявил министр внутренних дел Ливана Нухад Машнук на пресс-конференции в понедельник.

"Была раскрыта попытка ввоза взрывчатки в Ливан после наблюдения за гражданином Сирии в течение 10 месяцев. Руководство террористической группы находилось в Идлибе на севере Сирии", — сказал Машнук.

Министр отметил, что "террористы планировали провести теракты в период выборов. Среди их целей были объекты культуры и военные учреждения".

Машнук, раскрывая детали операции, рассказал, что на протяжении десяти месяцев подозреваемый контактировал со своими покровителями в Идлибе. За это время главари менялись дважды. Сотрудники спецслужб были удивлены, узнав, что руководители группировки и "штаб операции" находятся в сирийской северной провинции.