Меркель вмешалась в Керченский конфликт

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Меркель попросила Путина освободить задержанных украинских моряков 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 1 час назад
Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным попросила об освобождении 24 украинских моряков, задержанных за нарушение границы в Керченском проливе.
Меркель также подчеркнула «необходимость мер», направленных на обеспечение беспрепятственного судоходства через Керченский пролив.
Как сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, стороны также обсудили проблему «транзита российского газа через территорию Украины после 2019 года», передает Deutsche Welle.
Напомним, президент Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в понедельник, 10 декабря, провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждался инцидент в Керченском проливе, затрагивалась тема Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и ситуация в Сирии.
На прошлой неделе президент Турции Тайип Эрдоган также передал российскому лидеру Владимиру Путину просьбу об освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
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