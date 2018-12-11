Меркель вмешалась в Керченский конфликт

Меркель попросила Путина освободить задержанных украинских моряков

Меркель также подчеркнула «необходимость мер», направленных на обеспечение беспрепятственного судоходства через Керченский пролив.

Как сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт , стороны также обсудили проблему «транзита российского газа через территорию Украины после 2019 года», передает Deutsche Welle

Напомним, президент Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в понедельник, 10 декабря, провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждался инцидент в Керченском проливе, затрагивалась тема Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и ситуация в Сирии.

На прошлой неделе президент Турции Тайип Эрдоган также передал российскому лидеру Владимиру Путину просьбу об освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.