Началась подготовка к обрушению Крымского моста

Власти Крыма приняли решение не ликвидировать оператора Керченской паромной переправы, по которой осуществлялись перевозки с Кубани на полуостров и обратно. Новость вызвала шквал восторга у украинцев. По их мнению, это решение подтверждает слухи о скором обрушении Крымского моста.

Указ об отмене ликвидации компании "Морская дирекция" подписал глава региона Сергей Аксенов , сообщает портал "События Крыма". До этого предполагалось, что предприятие, занимавшееся перевозками через Керченский пролив, прекратит работу сразу после запуска движения грузовых автомобилей по Крымскому мосту.

Решение властей полуострова привлекло внимание украинцев. Жители Незалежной, как известно, очень любят сочинять небылицы про Крымский мост и смакуют любую новость о переправе. Сообщение об отмене ликвидации "Морской дирекции" украинцы восприняли на свой лад. По их мнению, таким образом Россия готовится к закрытию, а то и к обрушению трассы.

Так, пользователь Виктория Солодухина из Днепра (бывший Днепропетровск) написала на своей странице в Facebook, что мост через Керченский пролив "серьезно поплыл". "Отменена электрификация моста и восстановлена паромная переправа. То есть обрушение неминуемо", — заявила комментатор.

До этого украинские журналисты писали о проблемах с опорами трассы через Керченский пролив: одни из них якобы проседают на 89 миллиметров в год, а другие, наоборот, поднимаются. В доказательство тамошние СМИ публиковали фотографии моста, сделанные со спутника. Однако любому здравомыслящему человеку понятно, что разглядеть столь незначительные изменения на подобных снимках невозможно.

Нагнетать ситуацию вокруг Крымского моста принялись и в украинском Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. По словам главы ведомства Вадима Черныша, на состояние трассы будут влиять многие факторы, в том числе весенний ледоход.

Движение по автомобильной части моста через Керченский пролив открыл в мае этого года президент России Владимир Путин . Он лично проехал по новенькой дороге за рулем КамАЗа. Рано утром следующего дня движение по трассе открылось для всех автомобилистов. К настоящему времени по ней проехали более 3,3 миллиона транспортных средств.

В конце 2019 года полуостров с материком свяжет железнодорожная часть Крымского моста. Поезда соединят Симферополь и другие города региона с Москвой, Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону, Казанью, Екатеринбургом.