Туск созывает саммит ЕС для обсуждения брексита

Об этом сообщает AFP.

«Председатель Европейского совета Дональд Туск созывает саммит ЕС по вопросу брексита в четверг», — пишет агентство.

При этом в сообщении отмечается, что не будет никаких «очередных переговоров» по поводу соглашения.