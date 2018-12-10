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Туск созывает саммит ЕС для обсуждения брексита 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что принял решение созвать саммит ЕС 13 декабря для обсуждения брексита.
Об этом сообщает AFP.
«Председатель Европейского совета Дональд Туск созывает саммит ЕС по вопросу брексита в четверг», — пишет агентство.
При этом в сообщении отмечается, что не будет никаких «очередных переговоров» по поводу соглашения.
Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй перенесла решающее голосование по соглашению о выходе королевства из Европейского союза в парламенте страны. Одной из причин отсрочки стало несогласие парламентариев с пунктом договора, касающимся Северной Ирландии.
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