Лидер лейбористов заявил о «хаосе» в правительстве Мэй

По его словам, голосование о вотуме недоверия Мэй никак не отразится на жизни граждан Британии. По его мнению, Мэй не только утратила большинство в британском парламенте , но и привела свое правительство к "хаосу".

"Она [Мэй] не способна провести процедуру Brexit на тех условиях, которые отвечали бы интересам страны, в первую очередь поддерживая рынок труда и экономику", — заключил Корбин.

Также он отметил, что перевес в 83 голоса в голосовании по вотуму недоверия может говорить о том, что Мэй утратила полный контроль над консервативной партией.

Ранее стало известно, что парламентарии проголосовали по вотуму недоверия Мэй.