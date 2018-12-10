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Вице-премьер Италии выступил против антироссийских санкций 

Российская Газета + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что он снова подчеркивает бесполезность антироссийских санкций, выступая за их отмену и за сближении ЕС и РФ.
По его словам, санкционные инструменты в 2018 году бесполезны, вместо них требуется диалог.
"Санкции наносят социальный, культурный и экономический урон", отметил Сальвини.
Он также подчеркнул, что Европа — это "союз дружественных государств от Атлантического океана до гор Урала", и Россия — часть Европы. Сальвинии считает, что его "личная миссия — сблизить Россию и Евросоюз".
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