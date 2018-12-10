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США ужесточили санкции против КНДР
ТАСС
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ещё 3
1 час назад
Фото:
РИА Новости
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1
США
ужесточили санкции против
КНДР
, внесли в список три физлица, сообщили в минфине.
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