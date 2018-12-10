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США ужесточили санкции против КНДР 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
США ужесточили санкции против КНДР, внесли в список три физлица, сообщили в минфине.
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