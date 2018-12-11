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Time присвоил звание «Человек года» Хашукджи и другим журналистам 

RT на русском + ещё 40 1 час назад
Звание «Человек года» по версии журнала Time получила группа журналистов, в том числе Джамаль Хашукджи. Титул получила и американская газета Capital Gazette.
Победители были объявлены в эфире телеканала NBC.
Ранее был опубликован шорт-лист претендентов на звание «Человека года» по версии журнала.
Time
В список вошли российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп, спецпрокурор США Роберт Мюллер, занимающийся расследованием «российского вмешательства», убитый саудовский журналист Джамаль Хашукджи и супруга британского принца Гарри Меган Маркл.
Кроме того, в шорт-лист попали «Разделённые семьи» — собирательный образ детей и родителей, которых разлучили из-за политики по отношению к нелегальным мигрантам в США.
В прошлом году Time отдал звание движению «Нарушившие тишину», участники которого рассказали о сексуальных домогательствах.
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