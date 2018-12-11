Time присвоил звание «Человек года» Хашукджи и другим журналистам

Звание «Человек года» по версии журнала Time получила группа журналистов, в том числе Джамаль Хашукджи. Титул получила и американская газета Capital Gazette.

Победители были объявлены в эфире телеканала NBC

Ранее был опубликован шорт-лист претендентов на звание «Человека года» по версии журнала.

Time

Кроме того, в шорт-лист попали «Разделённые семьи» — собирательный образ детей и родителей, которых разлучили из-за политики по отношению к нелегальным мигрантам в США.

В прошлом году Time отдал звание движению «Нарушившие тишину», участники которого рассказали о сексуальных домогательствах.