Как в акциях протеста во Франции усмотрели «российский след»

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан рассказал журналистам о расследовании предполагаемого влияния России на протестное движение «жёлтых жилетов». Глава МИД воздержался от личных оценок этой версии, но уточнил, что делом занимается Генеральный секретариат национальной обороны страны (SGDSN). В Кремле подобные обвинения назвали клеветой. Ранее статьи с обвинениями в адрес Москвы появились в ряде западных изданий. С их точки зрения, РФ якобы раздувает протесты с помощью СМИ и «троллей» в соцсетях. По мнению экспертов, эту гипотезу западные политики пускают в ход всякий раз, когда нужно отвлечь внимание населения от острых внутриполитических, социальных или экономических проблем, а также дискредитировать протестующих.

В Кремле прокомментировали обвинения России в причастности к организации выступлений «жёлтых жилетов» во Франции. Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , такие заявления являются клеветой.

«Мы не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела никаких стран, в том числе и Франции, развитию отношений с которой мы придаём очень большое значение… Поэтому мы с уважением относимся к суверенитету Франции, мы признательны, когда французская сторона отвечает нам взаимностью в этом плане», — подчеркнул Песков.

Ранее стало известно, что генеральный секретариат национальной обороны Франции (SGDSN) проводит расследование предполагаемой причастности Москвы к организации массовых протестов, охвативших Пятую республику в ноябре. Об этом заявил накануне глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Ив Ле Дриан, отвечая в эфире телеканала LCI на вопрос о возможном «вмешательстве» России.

«Я знаю об этих слухах. …Посмотрим на результаты этого расследования. Я не буду судить о чём-то, пока факты не будут установлены», — заявил Ле Дриан.

Министр добавил, что Париж всегда «ясно и твёрдо» говорит с российской стороной по всем вызывающим разногласия вопросам, а по каким-то темам стороны и вовсе придерживаются одного мнения и работают вместе.

Жан-Ив Ле Дриан, министр иностранных дел Франции Reuters

Ранее публикации с обвинениями в адрес Москвы появились на страницах The Times Bloomberg . Британская газета со ссылкой на исследование компании New Knowledge сообщила, что с начала уличных акций «жёлтых жилетов» примерно двести аккаунтов в социальных сетях активно распространяли сообщения о ходе протестов. В агентстве даже подсчитали общее количество «подозрительных» сообщений в Twitter — их набралось примерно 1,6 тыс. По мнению авторов исследования, аккаунты намеренно тиражировали дезинформацию, делая акцент на жестокости французских полицейских по отношению к протестующим. Также не обошлось без голословных обвинений в адрес российских СМИ, которые якобы «несоразмерно» реагировали на французские протесты.

Напомним, New Knowledge, на данные которого ссылается The Times, — американский стартап, чья миссия — защита интересов корпораций от негативной информации в интернете. Сотрудники компании заняты «выявлением» ботов в cети и жалобами на «подозрительные» аккаунты. Этот проект был зарегистрирован ещё до президентской кампании в США 2016 года, но шумиха вокруг «российского вмешательства», очевидно, пошла New Knowledge на пользу — в этом году она привлекла инвестиций на $13 млн Ещё одним источником сведений о «российском влиянии» на французские протесты стал Альянс обеспечения демократии — подразделение Германского Фонда Маршалла Соединённых Штатов*, признанного в России нежелательной организацией.

Обвинения в адрес Москвы подхватили и в Киеве. Накануне в СБУ заявили о том, что радикалы «под кураторством сотрудников ФСБ ГРУ » занимаются организацией беспорядков во Франции. В качестве «доказательства» был представлен кадр, на котором протестующие позируют с флагом Донецкой народной республики.

«Международные границы не являются преградой для российской гибридной агрессии. Грязными методами Кремль разрушает европейскую стабильность, потому что видит в ней угрозу для себя», — заявил председатель СБУ Василий Грицак.

«Всесильный» Twitter

Поиски «кремлёвского следа» в практически любых протестных выступлениях на Западе уже стали своего рода традицией. Так, в сентябре прошлого года телеканал CNN обвинил Россию в организации манифестаций в американском городе Фергюсон, когда люди вышли на улицы в знак протеста против убийства чернокожего подростка полицейским. По версии американских журналистов, с целью разжечь беспорядки Москва якобы оплатила пропагандистскую кампанию в социальных сетях, в рамках которой «тролли» и «боты» продвигали лозунг «Жизнь темнокожих имеет значение».

Если в случае с протестами в Фергюсоне обвинения в адрес Москвы звучали преимущественно со стороны СМИ, то после событий 2017 года в Шарлотсвилле о «российском вмешательстве» заговорили уже в ФБР . Как рассказал в интервью CNN член палаты представителей конгресса США Томас Гарретт , американские спецслужбы считают, что Россия постаралась посеять вражду в американском обществе и подорвать доверие людей к западным демократиям.

«Я сидел на закрытом брифинге ФБР примерно два месяца назад… и спросил, связано ли российское вмешательство с разжиганием протестов в Шарлотсвилле. Мне ответили, что связано», — сказал Гарретт.

Столкновения в Шарлотсвилле (США), август 2017 г. Reuters

Напомним, причиной стычек, начавшихся в Шарлотсвилле в августе прошлого года, стали планы местных властей по сносу памятника генералу конфедератов Роберту Эдварду Ли , возмутившие многих горожан.

«Российский след» ищут и в Испании — ранее Москву заподозрили в поддержке сторонников независимости Каталонии. Об этом заявила министр обороны страны Мария Долорес де Коспедаль. По её словам, «пропаганда» о каталонском политическом кризисе активно распространялась с территорий РФ и Венесуэлы. Впрочем, от прямых обвинений в адрес российских властей глава испанского оборонного ведомства воздержалась.

В 2016 году жители Великобритании проголосовали на референдуме за выход страны из Евросоюза . Хотя плебисцит был инициирован правящей Консервативной партией Соединённого Королевства, это не помешало появлению слухов о том, что к разводу британцев с ЕС приложила руку Москва.

Например, с такими обвинениями выступила в начале этого года пиар-компания 89up. Якобы в том, что британцы поддержали брексит, виноваты не столько системные проблемы Евросоюза, сколько российские СМИ — в первую очередь, RT и Sputnik

«Кремлёвские пропагандистские каналы оказали в три раза большее воздействие на Twitter, чем обе официальные кампании за выход из ЕС вместе взятые, — говорится в письменном заявлении исполнительного директора 89up Майка Харриса. — Парламент должен разобраться с ясным и преднамеренным вмешательством авторитарной иностранной державы в нашу демократию».

Эксперты объясняют устойчивый тренд на поиски «российского вмешательства» тем, что политическим элитам зачастую удобнее списать проблемы на внешнего «врага», чем разбираться в своих ошибках.

«С такой установкой, конечно, проще жить. В целом, в условиях ухудшения отношений России и ЕС, антироссийские обвинения звучат чаще, хотя не думаю, что эта версия является доминирующей», — пояснил в интервью RT замдиректора ИМЭМО РАН Алексей Кузнецов.

Тимофей Бордачёв. Похожей точки зрения придерживается и директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ

«Обвинять Москву в собственных проблемах удобно, особенно если не хватает смелости для того, чтобы признать, что главная причина протестов — накопленные социально-экономические, политические проблемы и усталость населения от элит», — подчеркнул эксперт в интервью RT.

«Совсем не опытный политик»

Уличные протесты во Франции начались 17 ноября. В акциях в основном принимают участие граждане, возмущённые ростом цен на топливо, — с начала года для французских потребителей стоимость бензина увеличилась на 7,5%, а дизельного топлива — на 15%. Так как ядром протестных манифестаций изначально были автомобилисты, стихийным символом движения стал жёлтый жилет, который обязан иметь каждый водитель.

Это не первые массовые акции протеста, охватившие Францию после того, как президентом страны стал Эммануэль Макрон. Ранее граждане Пятой республики уже выходили на улицы, выступая против трудовой реформы, в рамках которой полномочия работодателей будут расширены. Однако последней каплей, переполнившей терпение французов, стал экологический налог, введённый правительством ради сокращения вредных выбросов в атмосферу. Новый сбор ударил прежде всего по владельцам дизельных автомобилей — в подавляющем большинстве случаев это небогатые жители глубинки.

Властям пришлось пойти на уступки — как заявлял ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп, кабмин откладывает повышение налогов.

«Мы с президентом приняли решение отложить на 6 месяцев повышение тарифов на топливо и энергию. Отложить не для того, чтобы усыпить бдительность или обмануть, а для того, чтобы иметь время для дискуссии, для переговоров с профсоюзами и с вами, народными избранниками и, конечно же, с гражданами республики», — заявил премьер.

Эммануэль Макрон, президент Франции Reuters

При этом Эммануэль Макрон до сих пор воздерживался от прямого диалога с протестующими. Первое большое обращение главы государства к народу с начала протестной кампании запланировано на 10 декабря.

«Почему Эммануэль Макрон до последнего времени предпочитал отмалчиваться, понятно — он совсем не опытный политик, — объяснил Бордачёв в беседе с RT. — Перед тем, как стать президентом, он занимался бизнесом, работал в банковской сфере, был чиновником. Макрон ранее никогда не сталкивался с необходимостью решать именно политические задачи и заниматься политическим выживанием. Поэтому, ему было довольно сложно пойти на диалог с народом».

Эксперт посчитал «странным» тот факт, что заявление о возможном «вмешательстве» России в французские события появилось только сейчас, спустя почти месяц после начала протестов. Тимофей Бордачёв отметил, что подобных намёков следовало ожидать гораздо раньше, так как обвинения в адрес Москвы на Западе уже вошли в привычку.

Говоря о том, какой эффект расследование SGDSN может произвести на участников движения «жёлтых жилетов», политологи отмечают, что, хотя подобные подозрения и должны в теории бросить тень на протестующих, выставив их в роли политических марионеток, на практике не следует ожидать серьёзных последствий.

«Не думаю, что подобные заявления властей как-то повлияют на ситуацию. Вряд ли кто-то всерьёз поверит в гипотезу о вмешательстве, потому что население Франции очень скептически настроено по отношению к своим властям», — подытожил Бордачёв.