Ранее стало известно, что генеральный секретариат национальной обороны Франции (SGDSN) проводит расследование предполагаемой причастности Москвы к организации массовых протестов, охвативших Пятую республику в ноябре. Об этом заявил накануне глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Ив Ле Дриан, отвечая в эфире телеканала LCI на вопрос о возможном «вмешательстве» России.

Министр добавил, что Париж всегда «ясно и твёрдо» говорит с российской стороной по всем вызывающим разногласия вопросам, а по каким-то темам стороны и вовсе придерживаются одного мнения и работают вместе.

Ранее публикации с обвинениями в адрес Москвы появились на страницах The Times Bloomberg . Британская газета со ссылкой на исследование компании New Knowledge сообщила, что с начала уличных акций «жёлтых жилетов» примерно двести аккаунтов в социальных сетях активно распространяли сообщения о ходе протестов. В агентстве даже подсчитали общее количество «подозрительных» сообщений в Twitter — их набралось примерно 1,6 тыс. По мнению авторов исследования, аккаунты намеренно тиражировали дезинформацию, делая акцент на жестокости французских полицейских по отношению к протестующим. Также не обошлось без голословных обвинений в адрес российских СМИ, которые якобы «несоразмерно» реагировали на французские протесты.

Напомним, New Knowledge, на данные которого ссылается The Times, — американский стартап, чья миссия — защита интересов корпораций от негативной информации в интернете. Сотрудники компании заняты «выявлением» ботов в cети и жалобами на «подозрительные» аккаунты. Этот проект был зарегистрирован ещё до президентской кампании в США 2016 года, но шумиха вокруг «российского вмешательства», очевидно, пошла New Knowledge на пользу — в этом году она привлекла инвестиций на $13 млн Ещё одним источником сведений о «российском влиянии» на французские протесты стал Альянс обеспечения демократии — подразделение Германского Фонда Маршалла Соединённых Штатов*, признанного в России нежелательной организацией.