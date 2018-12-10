В Донбасс прибыли иностранные наемники

Соответствующее заявление 10 декабря сделал официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко, передает РИА Новости.
«В зону конфликта продолжают прибывать иностранные наёмники из стран НАТО. Группа из 10 человек в гражданской одежде прибыла в населённый пункт Счастье», — сообщил он, добавив, что члены группы между собой общаются на английском языке.
По данным представителя Народной милиции, эта группа прибыла для подготовки личного состава 59 бригады Вооружённых Сил Украины к проведению диверсионно-террористических актов.
В частности Марочко отметил, что проведение диверсий планируется как на территории республики, так и на подконтрольной Киеву территории для последующего обвинения в этом подразделений Народной милиции ЛНР.
4 декабря разведка ЛНР на подконтрольной Киеву территории Донбасса зафиксировала неизвестное подразделение из 28 военных, одетых в форму НАТО. Более того, подобные «визиты» регистрируются военными ведомствами народных республик регулярно. Одними из наиболее частых «гостей», помогающих в войне ВСУ, стали поляки. Однако в регионе были замечены и военнослужащие других стран — членов Североатлантического альянса. В ДНР даже собирают доказательства для возбуждения уголовного дела против военных НАТО.
В свою очередь, представители Министерства госбезопасности ЛНР рассказывали о получении поимённого списка с паспортными данными иностранной боевой группы НАТО, в состав которой входили граждане Норвегии, Канады, Латвии и Дании. Иностранцы участвовали в подготовке диверсионных групп ВСУ.
Кроме того, на сегодняшний день группировки войск ВСУ по всей линии соприкосновения в Донбассе усилены, что объясняется введением в 10 граничащих с Россией областях Украины военного положения. В связи с этим все соединения и части вооружённых формирований Украины были переведены в высшую степень боевой готовности.
«Отмечается наращивание сил и средств противника вдоль линии соприкосновения. В связи с введением на Украине военного положения мы не исключаем усиления провокаций со стороны Вооружённых Сил Украины. Призываю наших граждан, проживающих вблизи линии соприкосновения и пересекающих пункт пропуска «Станица Луганская», быть особенно бдительными. В свою очередь, наши подразделения готовы противостоять агрессии Киева», — сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.