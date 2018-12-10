В Донбасс прибыли иностранные наемники для подготовки украинских диверсантов

«В зону конфликта продолжают прибывать иностранные наёмники из стран НАТО. Группа из 10 человек в гражданской одежде прибыла в населённый пункт Счастье», — сообщил он, добавив, что члены группы между собой общаются на английском языке.

По данным представителя Народной милиции, эта группа прибыла для подготовки личного состава 59 бригады Вооружённых Сил Украины к проведению диверсионно-террористических актов.

В частности Марочко отметил, что проведение диверсий планируется как на территории республики, так и на подконтрольной Киеву территории для последующего обвинения в этом подразделений Народной милиции ЛНР.

4 декабря разведка ЛНР на подконтрольной Киеву территории Донбасса зафиксировала неизвестное подразделение из 28 военных, одетых в форму НАТО. Более того, подобные «визиты» регистрируются военными ведомствами народных республик регулярно. Одними из наиболее частых «гостей», помогающих в войне ВСУ, стали поляки. Однако в регионе были замечены и военнослужащие других стран — членов Североатлантического альянса. В ДНР даже собирают доказательства для возбуждения уголовного дела против военных НАТО.

В свою очередь, представители Министерства госбезопасности ЛНР рассказывали о получении поимённого списка с паспортными данными иностранной боевой группы НАТО, в состав которой входили граждане Норвегии, Канады, Латвии и Дании. Иностранцы участвовали в подготовке диверсионных групп ВСУ.

Кроме того, на сегодняшний день группировки войск ВСУ по всей линии соприкосновения в Донбассе усилены, что объясняется введением в 10 граничащих с Россией областях Украины военного положения. В связи с этим все соединения и части вооружённых формирований Украины были переведены в высшую степень боевой готовности.