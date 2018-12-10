Il Sole 24 Ore: умереть за Азовское море?

Ноябрьский инцидент в Керченском проливе заставил итальянца Уго Трамбалли (Il Sole 24 Ore) задуматься, насколько европейцы готовы вмешиваться в посторонние на первый взгляд конфликты. Конечно, это была провокация Порошенко, рассуждает он, но и Путину подобные методы не чужды. А Европа на все закрывает глаза. Так же она ведет себя и по отношению к Сирии. Так же было и в 1939 году.

«Это без всяких сомнений была провокация. Президент (Украины — примечание автора) занимает пятое место в предвыборном рейтинге, поэтому ему нужно было предпринять что-то», — говорил Владимир Путин на финансовом форуме в Москве.

Он прав. Петр Порошенко мог иначе разобраться с ситуацией в Керченском проливе и с проблемой свободной навигации. Он действовал именно так, потому что в конце марта, когда будут проходить выборы, он сможет обратиться уже к Украине, облаченной в военную форму, мобилизованной против российской угрозы.

Порошенко знал, что есть причины, почему Россия душит украинские порты в Азовском море; он знал, что на провокацию в отношении своих моряков Москва ответила бы силой, как всегда; он знал, что западные страны должны были принять решение о продлении санкций против Путина, а в подобных обстоятельствах этого сложно не сделать; он знал, что даже Трамп не сможет игнорировать эти события, встречаясь с Путиным на саммите Большой двадцатки в Буэнос-Айресе.

Владимир Владимирович Путин понял все, потому что обычно он сам так действует. Порошенко всего лишь — да и то ненадолго — присвоил себе его лавры и авторские права. Вот уже почти 20 лет, с тех пор как он стал хозяином России, Путин мистифицирует реальность, радует и без того излишне патриотичные сердца своих соотечественников, обличая врага у порога, разжигая ненависть к Западу, который отрицает причитающуюся России роль в мире и едва ли не желает уничтожить Россию.

Главное доказательство? Расширение НАТО. Безусловно, это тактическая ошибка, как и высокомерное решение США о выходе из соглашения по РСМД и работе над так называемым космическим щитом. Но когда звучат обвинения о расширении НАТО, обличители всегда забывают, что о нем просили поляки и прибалты, которые — почему-то — не доверяли России.

Удивительный пример сущности современной России продемонстрировал недавно Сергей Лавров, путинский министр иностранных дел, во время своего выступления на конференции по средиземноморским вопросам, организованной в Риме министерством иностранных дел Италии и Институтом международных политических исследований (ISPI). Выступление российского министра было полно дипломатического величия, изысканности, остроумных реплик, под которыми скрывалась гора лжи. Он критиковал даже отсутствие свободы слова на Западе. Недавно газета «Вашингтон пост» (Washington Post) назвала Лаврова советским медведем в костюмах от итальянского портного.

Как в России, так и за ее пределами многие верят в Путина. В Италии есть те, кто считает, что он может выкупить часть нашего госдолга — не иначе как в обмен на горячую симпатию к нему со стороны Сальвини, Ди Майо и Конте. Но они закрывают глаза на то, что экономика России составляет 2% мирового ВВП, как и испанская. Китайская при этом составляет 12%, а американская — 24%. На развитие искусственного интеллекта — подлинного будущего, как говорят эксперты, — Китай до 2030 года потратит 150 миллиардов долларов, а США — по 7,4 миллиарда долларов в год без ограничения сроков. Россия потратит около десятка миллионов.

Мораль, возвращаясь к Азовскому морю, состоит в том, что мир в Европе сегодня оказался в руках русских и украинцев, причем обе стороны ненадежны. Два лидера и их народы могут легко спровоцировать новый инцидент и развязать войну, и Европе трудно будет остаться в стороне. Как и европейские монархи в 1914 году, почти все состоявшие в родстве друг с другом и бывшие внуками королевы Виктории, мы в Старом Свете прячем голову в песок, делая вид, что забыли о идущей с 2014 года войне, в которой уже погибли десять тысяч человек.

В наше время, наводящее столько ужаса, мы стремимся забыть о войнах в отсутствие реального диалога между властями, у нас нет действенной структуры коллективной безопасности, которая могла бы пресечь провокации, подобные той, какую мы наблюдали в Керченском проливе. Мы делаем вид, что не знаем, что в Сирии в любой момент может разгореться разрушительная война между Сирией и Ираном. Или что в той же Сирии и отчасти в Ираке «Исламское государство» (организация признана террористической и запрещена в России — прим. ред.) вновь восстанавливается: оно больше не контролирует важные территории, но в его руках остались деревни и небольшие города. В Ираке боевики ИГИЛ, нелегально переходящие границу со стороны Сирии, все чаще устраивают похищения и убийства. По данным американцев, в организации состоят еще 30 тысяч вооруженных человек, а их вербовочная сеть в интернете до сих пор активно действует.

И по этой причине, и по любой другой, которую только можно себе представить, было бы глупо, но в конце концов не совсем неуместно задаться вопросом, должны ли мы умирать за Азов. Весной 1939 года европейцы уже спрашивали себя, стоит ли погибать за Данциг, анклав, на который покушались нацисты. А потом в сентябре Гитлер захватил всю Польшу, и вопрос о Данциге утратил актуальность.