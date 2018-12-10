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Забастовка железнодорожников парализовала Германию 

Вести.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Движение поездов в Германии практически остановилось. Железнодорожники объявили забастовку с 5 с 9 утра (с 7 до 11 по московскому времени), сообщает "Интерфакс".
Отраслевому профсоюзу не удалось договориться с компанией Deutsche Bahn о повышении зарплаты, хотя, по мнению руководства немецких железных дорог, переговоры шли успешно. Дорожники объявили предупредительную забастовку. Пока остановились лишь поезда дальнего следования, однако из-за специфики организации транспорта в ФРГ, это повлияло на всю железную дорогу, включая электрички и метро. Движение восстановится только к обеду.
Если руководство Deutsche Bahn не пойдет на уступки, то железнодорожники грозят "остановить" Германию на существенно больший срок.
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