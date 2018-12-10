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Опубликованы последние слова убитого саудовского журналиста 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Телекомпания CNN опубликовала последние слова убитого в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашкуджи. По словам источника СМИ, он говорил о том, что не может дышать.
Отмечается, что собеседник телеканала слушал аудиозапись расправы над журналистом. На ней есть звуки музыки, которую включили, чтобы заглушить шум борьбы и расчленения тела.
По информации CNN, запись свидетельствует о том, что убийцы журналиста периодически совершали звонки и докладывали о происходившем.
Джамаль Хашкуджи был убит 2 октября, когда пришел в диппредставительство Саудовской Аравии в Стамбуле. Ему были нужны документы, подтверждающие развод, чтобы заключить новый брак с гражданкой Турции. Невеста ждала его неподалеку от здания консульства.
Власти Саудовской Аравии подтвердили смерть журналиста лишь спустя 19 дней, однако заявили, что убийство было непреднамеренным. 15 ноября прокуратура королевства потребовала казнить пятерых подозреваемых.
Турция подозревает в убийстве журналиста в общей сложности 18 человек и требует их экстрадиции. Местные власти настаивают на том, что убийство было преднамеренным и умышленно жестоким. По их последней версии, мужчину пытали, расчленили, а затем тело вывезли из Турции в чемоданах, воспользовавшись дипломатической неприкосновенностью.
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