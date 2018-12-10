Саудовская Аравия не выдаст Турции своих поданных в рамках дела Хашукджи

Саудовская Аравия не выдаст Турции своих подданных в рамках расследования убийства журналиста Джамаля Хашукджи, заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр на пресс-конференции по окончанию саммита аравийских монархий, которую транслировали арабские телеканалы.

На этой неделе турецкий суд вынес постановление о розыске и заочном аресте по делу об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи двух приближенных наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда — бывшего заместителя главы службы общей разведки Ахмеда ас-Асири и экс-советника кронпринца Сауда аль-Кахтани. Ранее саудовский король отправил их в отставку в связи с делом Хашукджи.

"Мы не выдадим Турции наших подданных в рамках расследования дела Хашукджи", — сказал министр.

Он отметил, что Саудовская Аравия потребовала от турецкой стороны официальной информации по делу Хашукджи.

"Мы хотим добиться правды о том, что случилось с Хашуджи, и не будем ничего скрывать по этому делу", — добавил аль-Джубейр.