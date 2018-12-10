Daily Express: союзники Мэй готовят второй референдум по Brexit

По данным издания, в проведении нового голосования заинтересованы министр по делам бизнеса Грег Кларк , министр юстиции Дэвид Гауке, а также министр труда и пенсий Эмбер Радд. При этом отмечается, что вариант, при котором Британия останется в ЕС, не будет рассматриваться на новом голосовании.

Кроме того, ожидается, что министры предложат перенести парламентское голосование по Brexit, опасаясь, что парламентарии не примут план Мэй.

Ранее Мэй предупредила об угрозе неисполнения Brexit.