Макрону придётся покаяться

Президент Франции Эммануэль Макрон в скором времени объявит дальнейшее снижение налогов. Причиной отступления от первоначальных планов стали мощнейшие беспорядки, которые потрясли Францию. Газета Parisien сообщает, что «после восьми дней молчания» глава государства сообщил сторонникам, что в понедельник вечером, выступая по телевидению, он ответит разгневанным французам.

Макрон обязан сделать конкретные шаги

Макрон не появится «с пустыми руками» — французский лидер пойдёт на дальнейшие уступки в отношении налогов, считает Mirror. Ситуация в стране вынуждает его сделать это.

За время протестов «жёлтых жилетов», начавшихся 17 ноября, в них приняло участие свыше 136 тысяч человек, было произведено более 1700 арестов, не менее 100 протестующих ранены, пострадали как минимум 20 полицейских. Многие здания были подожжены, магазины разграблены, нарушено движение общественного транспорта, закрыты важнейшие музеи Парижа. Броневики, водомёты и слезоточивый газ были использованы против демонстрантов. В общей сложности 106 из 109 отрядов полиции были мобилизованы по всей Франции. «Жёлтые жилеты» заявили, что их протесты будут продолжаться бесконечно. Во Франции раздаются призывы к введению чрезвычайного положения и к тому, чтобы на улицы городов вышла армия.

К радости Трампа

Дональд Трамп утверждает, что протестующие «жёлтые жилеты», помимо лозунга «Макрона в отставку», скандируют «Мы хотим Трампа». Как уже сообщал News.ru, президент США написал в твиттере, что истинной причиной протестов во Франции стало заключенное в 2015 году Парижское соглашение по климату. США вышли из этого соглашения сразу же после прихода Трампа к власти, и именно этого не хватает французам, считает он.

«Парижское соглашение оказывает дурное влияние. Протесты и бунты проходят по всей Франции. Скандируют: «Мы хотим Трампа», — написал в Twitter американский президент.

Логика Трампа проста: он считает, что именно активное участие Франции в соглашении по климату заставляет правительство страны повышать налоги на бензин. От такого шага выигрывают только развивающиеся страны. Трамп также не преминул припомнить намерение Макрона создать общеевропейскую армию, воспринятое американским лидером едва ли не как посягательство на всемогущество НАТО

Многие эксперты расценивают отношения двух президентов как всё более напряжённые. Дональд Трамп часто негативно высказывается в адрес Макрона, особенно после посещения торжеств, посвящённых 100-летию завершения Первой мировой войны, прошедших в Париже 11 ноября.

Андрей Митрофанов, историк, специалист по Франции: