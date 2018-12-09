Ветеран ЦРУ предсказал неудачу России в случае «вторжения на Украину»

Если Россия «вторгнется» на Украину , это будет стоить ей очень дорого и не принесет никакого успеха, заявил ветеран ЦРУ Джек Девайн, проработавший в разведке США около 30 лет.

«У России есть ядерное оружие, танки, мощная армия. Открытая война с Россией будет стоить Украине очень дорого. Но я помню ситуацию в Афганистане в 80-ые. Россияне вторглись туда, а со временем все это стало для них слишком дорого. Вторжение — очень дорогой проект и он не может длиться долго», — передает его слова УНИАН.

По его словам, вторжение было бы «не просто дорогим, но и безуспешным».

Однако он призвал Украину самой заботиться о своей судьбе, так как «никто не будет поддерживать того, кто не готов постоять за себя».

«Америка сейчас очень сконцентрирована на своих проблемах — на терроризме. Как Украина презентует себя миру — критически важно. Если бы мне сказали, что Украине нужен совет, я бы сказал, что нужно быть сильным не только в военном аспекте, но нужно укреплять все институты — это ваш кратчайший путь к успеху», — заявил Девайн.

Джек Девайн — ветеран ЦРУ, который работал в управлении с 1967 по 1999 годы, участвовал в военном перевороте в Чили и в захвате наркобарона Пабло Эскобара в 1993 году.