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Ветеран ЦРУ предсказал неудачу России в случае «вторжения на Украину» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 2 часа назад
Если Россия «вторгнется» на Украину, это будет стоить ей очень дорого и не принесет никакого успеха, заявил ветеран ЦРУ Джек Девайн, проработавший в разведке США около 30 лет.
«У России есть ядерное оружие, танки, мощная армия. Открытая война с Россией будет стоить Украине очень дорого. Но я помню ситуацию в Афганистане в 80-ые. Россияне вторглись туда, а со временем все это стало для них слишком дорого. Вторжение — очень дорогой проект и он не может длиться долго», — передает его слова УНИАН.
По его словам, вторжение было бы «не просто дорогим, но и безуспешным».
Однако он призвал Украину самой заботиться о своей судьбе, так как «никто не будет поддерживать того, кто не готов постоять за себя».
«Америка сейчас очень сконцентрирована на своих проблемах — на терроризме. Как Украина презентует себя миру — критически важно. Если бы мне сказали, что Украине нужен совет, я бы сказал, что нужно быть сильным не только в военном аспекте, но нужно укреплять все институты — это ваш кратчайший путь к успеху», — заявил Девайн.
Джек Девайн — ветеран ЦРУ, который работал в управлении с 1967 по 1999 годы, участвовал в военном перевороте в Чили и в захвате наркобарона Пабло Эскобара в 1993 году.
Украинские чиновники регулярно предрекают «открытое вторжение» России. В последнее время об этом особенно часто говорит президент Украины Петр Порошенко. Так, 28 ноября он заявил об угрозе «полномасштабной войны» с Россией.
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