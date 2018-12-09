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Порошенко обратился с просьбой к главе УПЦ МП 

Вести.Ru 1 час назад
Порошенко попросил содействия в освобождении моряков, задержанных во время провокации в Керченском проливе, у митрополита Киевского Онуфрия. С соответствующей просьбой украинский президент обратился к предстоятелю Украинской православной церкви, сообщает пресс-служба главы государства.
"Вчера я обратился к нему с просьбой немедленно связаться с Москвой", — приводятся в сообщении слова Порошенко.
Администрация Порошенко отрицает причастность к давлению на УПЦ МП 
Он просил митрополита принять меры по освбождению моряков "по линии церкви".
Ранее сообщалось, что 25 ноября три судна Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Буксир и два катера задержали и доставили в Керчь, по факту нарушения госграницы РФ возбуждено уголовное дело.
Задержанные в ходе инцидента 24 украинских моряка арестованы до 25 января. Им предъявлено обвинение по статье о незаконном пересечении государственной границы, что предполагает до шести лет лишения свободы.
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