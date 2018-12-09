Задержанным в РФ украинцам посулили деньги

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Порошенко издал указ о выплате стипендии задержанным в России украинцам 

РИА Новости + ещё 7 2 часа назад
Президент Украины Петр Порошенко издал указ о выплате ежемесячной стипендии в размере 200 долларов украинцам, задержанным в России, сообщили в пресс-службе украинского министерства по вопросам оккупированных территорий и переселенцев.
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"Президент подписал Указ о выплате стипендии имени Левка Лукьяненко. Граждане Украины, незаконно удерживаемые Российской Федерацией, смогут получить дополнительную финансовую поддержку от государства. Помощь будет предоставляться в форме ежемесячной стипендии в размере трех прожиточных минимумов (почти 200 долларов) для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января текущего года", — говорится в сообщении пресс-службы министерства по вопросам временно оккупированных территорий и переселенцев.
В сообщении отмечается, что указ разработан совместно с министерством. В самом указе уточняется, что стипендия назначается гражданам Украины, "незаконно задержанным, удерживаемым Российской Федерацией, в связи с общественной или политической деятельностью указанных лиц, а также освобожденным из числа таких лиц".
Левко Лукьяненко — украинский диссидент и правозащитник, политический деятель. Выступал против присутствия русского языка на Украине, а также назначения русских на высшие государственные посты. В 2005 году ему присвоено звание Герой Украины. Умер в июле 2018 года.
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