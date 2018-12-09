«Устраивают шоу из трагедии»: чего ждать от анонсированного прокуратурой Украины процесса об убийствах на Майдане

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что его ведомство завершило экспертизу по делу о преступлениях в ходе «евромайдана» и в начале следующего года закончит следствие, а затем передаст дело в суд. По его словам, Генпрокуратура докажет вину бывшего президента Виктора Януковича и прежних руководителей украинских силовых ведомств в расстрелах на Майдане. Эксперты и собеседники RT в украинских властных кругах отмечают, что громкий судебный процесс совпадёт с предвыборной президентской и парламентской кампаниями и может быть использован действующей властью в политических целях.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко анонсировал завершение расследования дела о преступлениях в ходе «евромайдана». Об этом он заявил в интервью телеканалу «Интер».

«Мы завершили экспертизу в деле тех лиц, которые отдавали, по версии следствия, приказ расстрелять мирный «майдан». В начале следующего года мы завершим следствие, сможем показать обществу, подозреваемым, а позже и обвиняемым доказательства того, что именно Янукович, Захарченко, Якименко, Шуляк — соответственно президент, руководитель СБУ, МВД, внутренних войск — и их подчинённые отдали преступные приказы, из-за которых на Майдане погибли более 100 человек», — сообщил Луценко.

По его словам, рассмотрение уголовного дела в суде «станет самым ожидаемым процессом за эти годы».

По опубликованным в апреле 2014 года данным Министерства здравоохранения Украины, с 30 ноября 2013 года по 14 апреля 2014-го во время акций протеста на Украине погибли 106 человек. Также, по данным Министерства внутренних дел Украины, в ходе столкновений с протестующими погибли 20 сотрудников органов внутренних дел.

Гибель десятков активистов «майдана» в ходе обострения противостояния протестующих и власти 18—20 февраля 2014 года, позже названных «небесной сотней», стала одним из важнейших факторов, которые привели к свержению президента Виктора Януковича и государственному перевороту в стране.

Убийства на Майдане

По версии нынешних киевских властей, исключительную вину за расстрелы на Майдане несёт прежнее руководство страны. В 2015 году об этом заявил тогдашний генпрокурор Украины Владислав Куценко. А занимавший в том же году пост главы СБУ Виктор Наливайченко обвинил в содействии расстрелам Россию

В настоящее время в Киеве проходит судебный процесс над пятью бывшими сотрудниками спецподразделения МВД Украины «Беркут» — Сергеем Тамтурой, Александром Маринченко, Олегом Янишевским, Сергеем Зинченко и Павлом Аброськиным. Их обвиняют в убийстве 48 человек на «евромайдане».

Правдивость расследований с самого начала вызывала вопросы, говорит в интервью RT источник в Радикальной партии.

«Главные заказчики не названы до сих пор, а Виктор Янукович отрицает свою причастность к преступлениям. Я думаю, что реальное расследование проведёт только следующая власть. Существующее руководство страны не заинтересовано в установлении реальных заказчиков преступления. В то же время я не сомневаюсь, что нынешний суд примет доводы прокуратуры — руководству страны очень важно показать западным партнёрам, что расследование проведено», — сказал собеседник RT.

Как рассказал, в свою очередь, источник RT в партии «Батькивщина», Юрий Луценко уже не первый раз заявляет о том, что заказчики установлены.

«Но суд над бывшим президентом Виктором Януковичем показал, что всё не так однозначно. Адвокаты бывшего президента задавали очень правильные вопросы руководству страны, на которые президент Пётр Порошенко отказался отвечать. Расследование проведено только против бывшей власти, но о причастности к трагическим событиям нынешнего руководства страны не сказано ни слова», — говорит он.

В свою очередь, ещё в 2014 году возглавлявший СБУ при Викторе Януковиче Александр Якименко утверждал, что стрельбу как по сотрудникам «Беркута», так и по оппозиционерам вели снайперы с захваченных активистами «майдана» зданий. Об этом же говорил и сам Виктор Янукович.

Также по горячим следам преступлений на Майдане грузинский офицер, бывший командир батальона «Аваза» Тристан Цителашвили заявил, что стреляли по протестующим и милиционерам грузинские снайперы, ранее работавшие на Михаила Саакашвили

В феврале 2014 года журналистам РИА Новости удалось взять интервью у бывших сотрудников силовых структур Грузии, которые подтвердили, что участвовали в расстреле на Майдане.

Коба Нергадзе и Александр Ревазишвили сообщили, что помимо них из Грузии приехали ещё несколько человек по приглашению экс-советника Саакашвили Мамуки Мамулашвили. По их словам, координировали работу снайперов Парубий и нынешний глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский . Последний вместе с ещё одним нынешним депутатом Рады Владимиром Парасюком якобы лично вели огонь из здания захваченной оппозицией консерватории.

Также снайперы из Грузии, которые заявили, что готовы дать показания украинскому суду, упомянули, что организаторы провокации обсуждали переговоры с Порохом (прозвище Петра Порошенко. — RT).

Кроме того, в марте 2018 года депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко обвинила Андрея Парубия и Юрия Луценко в организации преступлений на «евромайдане».

А судьи кто?

Опрошенные RT эксперты сомневаются в том, что реальные виновники расстрела на Майдане будут названы в ходе намеченного на следующий год судебного процесса.

«Представить себе непредвзятое расследование, которое покажет, что во всём этом участвовали нынешний председатель парламента Парубий, нынешний председатель комитета по безопасности Пашинский и «герои „майдана“, совершенно нереально, — отметил в интервью RT директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Однако, по его словам, и Луценко, и его начальник президент Порошенко по прошествии четырёх лет должны „показать хоть что-то“ общественности. В то же время, по мнению политолога, вряд ли кто-то из участников „евромайдана“ будет обвинён. Так, ещё два года назад житель Львова Иван Бубенчик признался, что убил двух сотрудников „Беркута“ в затылок. Однако после того, как в апреле 2014 года прокуратура предъявила ему обвинение, а суд попытался избрать меру пресечения, на сторону преступника встал сам генпрокурор.

»Считаю неправильной квалификацию действий участника «революции достоинства» Ивана Бубенчика, которую определили сотрудники департамента спецрасследований Сергея Горбатюка», — отметил тогда Луценко и сменил прокуроров, которые занимались этим делом.

В результате обвинение Бубенчику переквалифицировали с «убийства сотрудников правоохранительных органов» на «покушение на убийство» и «ношение оружия без предусмотренного законом разрешения».

«Сам генеральный прокурор должен быть на скамье подсудимых, поскольку он прямо призывал тогда к вооружённому сопротивлению», — отметил Погребинский.

20 февраля 2014 года Юрий Луценко со сцены «евромайдана» призывал жителей Львова брать в руки оружие и приезжать в Киев.

«Луценко понимает, что лжёт. И он, и публика — все прекрасно осознают, что, пока у власти находятся непосредственные виновники этих расстрелов, никто ничего расследовать и не собирается. Пока генпрокурором является Луценко, прямо ответственный за насилие на Майдане, пока главой МВД остаётся Аваков, пока спикером парламента является Парубий, конечно, никто не начнёт расследовать по-настоящему эти убийства», — отметил в беседе с RT политолог Владимир Корнилов.

Политический инструмент

По мнению экспертов, то, что завершение расследования убийств на Майдане будет объявлено одновременно со стартом предвыборной кампании на Украине, в преддверии выборов президента и парламента, свидетельствует о стремлении использовать эту тему в политических целях.

«Это всё попытки Порошенко как-то отбить свой негативный рейтинг», — отмечает Михаил Погребинский.

По данным опроса общественного мнения, опубликованного 4 декабря социологической группой «Рейтинг», 77% украинцев заявили о негативном отношении к действующему главе государства.

«Проведённое расследование вызывает вопросы. Насколько я понимаю, причастность бывшего руководства к расстрелам установлена благодаря задержанным беркутовцам. Но они готовы сказать что угодно, лишь бы не провести за решёткой все свои дни. Никаких свидетельств нет, поскольку расследование началось через несколько лет после трагедии. Скорее всего, это заявление связано с началом предвыборной гонки. Президенту Петру Порошенко необходимо как можно больше позитивных новостей», — рассказал RT источник в Нацполиции.

В свою очередь, собеседник RT из партии «Самопомощь» обвинил руководство Украины в кровавом пиаре.

«Многие политики стран ЕС с ужасом спрашивают, как из такой трагедии можно устраивать шоу. Пять лет проводить экспертизы, заявлять о масштабном расследовании и ничего не делать. Это самое страшное, что только может быть. Это пиар на крови. Ни в одной цивилизованной стране это невозможно», — говорит он.

Как полагает Владимир Корнилов, в ходе предвыборной кампании действующая власть может использовать дело о расстрелах на Майдане против своих оппонентов. Он напомнил, что, как только националистическая партия «Свобода» 31 августа 2015 года организовала протесты в Киеве, «вдруг вспомнили, что стрельба снайперов велась именно из окон некоторых депутатов от „Свободы“ и что все знали об этом ещё во время „евромайдана“.

В итоге в октябре 2015 года Генпрокуратура Украины начала обыски у членов „Свободы“ по подозрению в расстреле „небесной сотни“.

»И чем закончились все эти дела? Как только свободовцы договорились с властью, всё оказалось забыто», — подчеркнул Корнилов.

По словам экспертов, сейчас страх оказаться под реальным следствием за свою причастность к «майдану» является одним из факторов лояльности участников тех событий президенту Порошенко.

«Как только какой-нибудь Пашинский позволит себе что-то сказать против власти, моментально вспомнят, как он ходил с боевиками и с оружием, — отмечает Владимир Корнилов. — То же самое будет, если Луценко оставит свой пост, как он обещал сделать в случае введения военного положения, и уйдёт в оппозицию».

Однако ни Владимир Корнилов, ни Михаил Погребинский не считают, что обращение к теме расстрелов на Майдане может спасти президента Порошенко от поражения на выборах.