В протестах во Франции нашли российский след

Служба безопасности Украины (СБУ) прокомментировала фотографию двух активистов в Париже, развернувших флаг самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). По ее данным, протестующие имеют отношения к российским организациям и спецслужбам. Об этом СБУ сообщает в Facebook

По информации службы, Фабрис Сорлин — член аналитического центра Katehon, который действует под эгидой российского предпринимателя Константина Малофеева . Кроме того, отмечает СБУ, он функционер интеграционного комитета «Россия-Донбасс», «созданного и финансируемого российскими спецслужбами».

Ксавье Моро , по сведениям украинских спецслужб, 17 лет живет в России, а в 2013 году получил российский паспорт. Кроме того, он основатель Центра политического и стратегического анализа STRATPOL и функционер организации «Восток Франция — Солидарность Донбасс», подконтрольной, подчеркнули в СБУ, российским спецслужбам.

«Радикалы под флагами так называемой ДНР и под кураторством сотрудников ФСБ и ГУ ГШ ВС РФ (…) за спиной мирных митингующим прибегают к организации беспорядков и актов насилия во Франции. Но, по информации СБУ, российские спецслужбы организовывали аналогичные провокации в Бельгии, Германии, Испании, Болгарии и других европейских странах», — отмечается в посте.

Фото с Сорлином, Моро и флагом ДНР опубликовал ранее Telegram-канал WarGonzo. Редакция отметила, что активисты развернули флаг «специально для WG».

Беспорядки во Франции продолжаются с середины октября. Недовольство жителей страны вызвала новость о повышении налога на бензин. Акция получила название «Желтые жилеты» по одежде протестующих, которые выходят на улицу в светоотражающих жилетах, как у водителей.