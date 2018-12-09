Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В протестах во Франции нашли российский след 

Lenta.ru + ещё 1 18 минут назад
Фото: Twitter
Служба безопасности Украины (СБУ) прокомментировала фотографию двух активистов в Париже, развернувших флаг самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). По ее данным, протестующие имеют отношения к российским организациям и спецслужбам. Об этом СБУ сообщает в Facebook.
По информации службы, Фабрис Сорлин — член аналитического центра Katehon, который действует под эгидой российского предпринимателя Константина Малофеева. Кроме того, отмечает СБУ, он функционер интеграционного комитета «Россия-Донбасс», «созданного и финансируемого российскими спецслужбами».
Ксавье Моро, по сведениям украинских спецслужб, 17 лет живет в России, а в 2013 году получил российский паспорт. Кроме того, он основатель Центра политического и стратегического анализа STRATPOL и функционер организации «Восток Франция — Солидарность Донбасс», подконтрольной, подчеркнули в СБУ, российским спецслужбам.
«Радикалы под флагами так называемой ДНР и под кураторством сотрудников ФСБ и ГУ ГШ ВС РФ (…) за спиной мирных митингующим прибегают к организации беспорядков и актов насилия во Франции. Но, по информации СБУ, российские спецслужбы организовывали аналогичные провокации в Бельгии, Германии, Испании, Болгарии и других европейских странах», — отмечается в посте.
Фото с Сорлином, Моро и флагом ДНР опубликовал ранее Telegram-канал WarGonzo. Редакция отметила, что активисты развернули флаг «специально для WG».
Беспорядки во Франции продолжаются с середины октября. Недовольство жителей страны вызвала новость о повышении налога на бензин. Акция получила название «Желтые жилеты» по одежде протестующих, которые выходят на улицу в светоотражающих жилетах, как у водителей.
Последние новости
Умерла правозащитница Людмила Алексеева Чубайс обвинил россиян в неблагодарности к олигархам В охваченный протестами Париж вошла бронетехника
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лев Лещенко экстренно госпитализирован53
Генерал рассказал о ядерном оружии Украины17
«Танковую орду» на границе РФ и Украины заметили из космоса1246
Флаг ДНР развернули во время протестов в Париже1
Киев послал своих моряков на верную смерть23
Видео
03:15
Киев послал своих моряков на верную смерть
Войска Армия
00:14
В Париже начали сооружать баррикады
В мире Европа
04:38
Путин предупредил о мощной трансформации мира
Политика
01:00
Советник Порошенко возмутил русским языком в эфире
Украина В мире
02:33
Трампу полюбилась Франция из-за протестов
В мире Конфликты
00:59
«Прикован к инвалидному креслу». Звезда «Дома-2» о Серове
Шоу-бизнес
00:25
«Танковую орду» на границе РФ и Украины заметили из космоса
Армия Оружие
00:18
Названа самая красивая девушка мира
В мире
00:48
Картошка и шелкопряд: что Китай отправил на Луну
Наука и техника Статьи
02:56
«Нацистскому» поведению Порошенко нашли объяснение
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение