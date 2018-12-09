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Британия заподозрила Россию в причастности к нескольким смертям 

Lenta.ru + ещё 2 44 минуты назад
Фото: Reuters
Власти Великобритании заподозрили, что Россия имеет отношение к ряду резонансных смертей. Об этом сообщает The Sunday Times.
Разведка Британии предостерегла Россию
Следователи, которые ведут дело об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, получили новые доказательства того, что Москва причастна к гибели еще как минимум двух человек: бизнесменов Александра Перепеличного и Скота Янга.
«Расследование показывает, что сотрудники российской разведки приезжали в страну примерно в то время, когда происходили загадочные смерти, и уезжали сразу после них 
Несколько громких смертей по неустановленным причинам выглядят очень подозрительно, в том числе Перепеличного и Янга», — пишет газета.
Следователи переквалифицируют эти дела как подозрительные и вновь обратятся к свидетелям.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Великобритания обвинила в этом Россию, Москва все обвинения отрицает.
Согласно расследованию Bellingcat и The Insider, Боширов на самом деле является сотрудником российской военной разведки, полковником Анатолием Чепигой, а Петров — военным врачом, служащим ГРУ Александром Мишкиным.
Перепеличный скончался в 2012 году в британском Вейбридже. Он сотрудничал с европейскими властями по делу о гибели Сергея Магнитского в российском СИЗО. Следствие предполагало, что бизнесмена отравили ядовитым растением гельземием.
Мультимиллионер Скот Янг умер в 2014 году. Наиболее вероятной версией было самоубийство из-за банкротства, однако по некоторым данным его смерть была связана с гибелью Бориса Березовского, с которым они были дружны.
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