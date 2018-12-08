В МВД Франции назвали число принявших участие в протестах 8 декабря

Протестные акции «жёлтых жилетов» собрали во Франции в субботу, 8 декабря, 125 тысяч участников. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

«В Париже и в других городах страны прошли несколько десятков манифестаций. В целом по стране в них, по положению на 18.00 (20.00 мск), приняли участие около 125 тысяч человек», — приводит его слова BFMTV.

В субботу, 8 декабря, во Франции проходит очередная масштабная акция протеста движения «жёлтых жилетов».

Массовые протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами автомобилей, разрушениями банков и магазинов. По последним данным, во время субботних акций протеста пострадали по меньшей мере 55 человек.