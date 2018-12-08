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В МВД Франции назвали число принявших участие в протестах 8 декабря 

RT на русском 1 час назад
Протестные акции «жёлтых жилетов» собрали во Франции в субботу, 8 декабря, 125 тысяч участников. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.
«В Париже и в других городах страны прошли несколько десятков манифестаций. В целом по стране в них, по положению на 18.00 (20.00 мск), приняли участие около 125 тысяч человек», — приводит его слова BFMTV.
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В субботу, 8 декабря, во Франции проходит очередная масштабная акция протеста движения «жёлтых жилетов».
Массовые протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами автомобилей, разрушениями банков и магазинов. По последним данным, во время субботних акций протеста пострадали по меньшей мере 55 человек.
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